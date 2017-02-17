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رقم الخبر: 187580 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: ثقافة وفن  
صدور كتاب «الایام والاوقات الصعبة» بمقدمة آیة الله رفسنجاني

صدور كتاب «الایام والاوقات الصعبة» بمقدمة آیة الله رفسنجاني

أصدر مركز نشر المعارف كتاب «الایام والاوقات الصعبة» والذي یدور حول التاريخ الشفوي للحرب العراقية الإيرانية والذي یعتبر الكتاب الأخير الذي كتب مقدمته المغفور له آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

وهذا الكتاب الذي یضم مجلدین وعنوانه «الایام والاوقات الصعبة» یتناول التاریخ الشفوي للحرب العراقیة الایرانیة ویقع في أكثر من 1500 صفحة ویعتبر آخر كتاب كتب مقدمته المرحوم آیة الله هاشمی رفسنجاني حیث سیعرض بمناسبة مرور 40 یوماً علی وفاته. وقد راجع آیة رفسنجاني هذا الكتاب وأعاد كتابته واصلاح ما رآه مفیداً مع بیان آرائه بالاحداث التي ضمها الكتاب وكتب مقدمة له.

وقد أشار آیة الله أكبر هاشمي رفسنجاني في هذه المقدمة الی خطبه ولقاءاته خلال السنین الاخیرة حول الاحداث التي مرت علی الثورة الاسلامیة حیث تم نشر بعضها في الصحف ووسائل الاعلام وبعضها لم ینشر. وقد قام مكتب نشر معارف الثورة بإصدار هذه المذكرات سنویاً .

وأضاف بأن موضوع صیاغه التاریخ الشفوي للثورة والجمهوریة الاسلامیة وعبر الرجوع الی اللقاءات والحوارات التي أجراها خلال هذه المدة كان من الاقتراحات المفیدة خاصة لإقبال الباحثین والشباب للتعرف علی هذه الحقبة من عصر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیه حیث تم في هذا المجال إعداد النسخة الاولیة للكتاب وبعد مراجعته واعادة تدوینه عبر اجراء عدد من اللقاءات والحوارات من أجل رفع النواقص واجراء بعض الاصلاحات تم إصداره . كما تطرق سماحته الی ان هذا الكتاب أعد بصورة سؤال وجواب حول الاحداث والوقائع خلال سنوات الحرب العراقیة الایرانیة بهدف الاجابة علی كافة الاسئلة والشبهات المحتملة حول هذه الحقبة من تاریخ البلاد وأعرب عن أمله بان یحظی بقبول الباحثین والمفكرین لیكون مفیداً في دراسة الاحداث والوقائع المهمة من عمر الثورة ونظام الجمهوریة الاسلامیة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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