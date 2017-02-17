يعتبر حضور فنانين إيرانيين لإقامة عدة برامج ثقافية، من ضمنها عرض ستة أفلام إيرانية، وأربع ورشات عمل سينمائية، وحفلين موسيقيين، في عدة مدن مقدونية، دليلا واضحا على العلاقات الثقافية المناسبة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وهذه الدولة الأوروبية.

وقد حضر كل من المخرج «شهرام مكري» وكاتب السيناريو «نسيم احمد بور» بالإضافة إلى السفير الإيراني في مقدونيا السيد «حسين كريمي» برنامجا تلفزيونيا صباحيا في مقدونيا، وتحدثوا ضمن مؤتمر صحفي عن النشاط الثقافي الإيراني في مقدونيا.

وتحدث السيد مكري عن هذه العلاقات بالقول: إن العلاقات الثقافية هي نفسها العلاقات الإنسانية التي تسمح بتطوير العلاقات بين الشعوب تحت ظل الثقافة وفي كافة المجالات أيضا.

وأضاف مكري: إن العلاقات الإيرانية المقدونية ولحسن الحظ قائمة على هذا الأساس، وأتمنى أن يتبع النشاطات الفنية والثقافية هذه، نشاطات سياحية أيضا في القريب العاجل.