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رقم الخبر: 187578 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: ثقافة وفن  
اهم الاحداث والتحولات الدينية في تاريخ ايران والهند
تأليف الباحث الايراني رامين حاجيان

اهم الاحداث والتحولات الدينية في تاريخ ايران والهند

شارك المدرس والباحث الايراني رامين حاجيان في كتابة بعض المداخل التي تتعلق ببعض الاحداث والتحولات الدينية في ايران والهند لدائرة معارف امريكية .

وقال حاجيان: ان بعض الاحداث والتحولات الدينية لها تاثير بالغ في حياة ومصير الناس وقناعاتهم الدينية .

واضاف: دائرة المعارف هذه تسجل اهم الاحداث الدينية المهمة في التاريخ وقد تبنتها جامعة فلوريدا وراجعها البروفسير اندرو هولت وفلورين كرتا ونشرتها دار «أي بي سي سيلف جرين وود» اواخر سنة 2016.

وقد تبنى حاجيان كتابة ستة مداخل عن اهم الاحداث والتحولات الدينية في تاريخ ايران والهند منها ماني والمانوية وبداية تأسيسها والصفوية واول دولة شيعية وبعض الاديان في الهند.

والدكتور حاجيان هو متخصص في الحضارة الاسلامية والعالمية فرع الفن الاسلام من الجامعة الاسلامية في ماليزيا .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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