تحوي محافظة همدان الايرانية التاريخية الثقافية على الكثير من الاماكن التاريخية والسياحية ومن هذه الاماكن مقبرة الشاعر باباطاهر والتي تعتبر تحفة معمارية فريدة.

وهو تلفيق من البناء في القرن السابع والسادس الهجري والبناء في العصر الحاضر وتقع المقبرة على تل في شمال غرب مدينة همدان. تم بناء برج المقبرة على قاعدة بثمانية اضلاع وارتفاع البرج من فوق التل 20.35 متر ومن سطح الارض 25.30 متر. تتكون الاعمدة الثمانية للبرج وصخرة القبر والارض والسلالم جميعها من حجر الغرانيت. والواجهة الخارجية للمقبرة من الحجر وتوجد عليها كتيبات من السيراميك. ويعتبر الشاعر باباطاهر هو من الشعراء المعروفين بنظم الاشعار القصيرة والحماسية والتي كانت تجلب انتباه العرفاء والمثقفين. في داخل المقبرة توجد 24 قطعة حجر مخطوط عليها اشعار باباطاهر.