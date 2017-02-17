هل أنت مدخن؟ أنت تعلم جيداً مدى خطورة التدخين، ومع ذلك فبإمكانك الإقلاع عنه. وإن كانت لديك النية في ذلك، فهناك فرصة جيدة لتعلم كيفية تنظيف الرئتين من التدخين، أي كيفية إزالة السموم منها، وكل ذلك بـ3 أيام فقط

ينصح خبراء الصحة المدخنين ممن يسعون للتخلص من آثار المواد السامة الناجمة عن التدخين باتباع الخطوات التالية:

1- شرب كوب من شاي الأعشاب الملين قبل الخلود للنوم، ويكون ذلك لمدة3 أيام، وهذا يساعد الأمعاء على التخلص من السموم وتنظيف الجسم.

2- شرب كأس من عصير الليمون قبل تناول وجبة الإفطار، ومن المعروف أن الليمون يسهل عملية الهضم ويساعد الرئتين على تجديد نفسها.

3- شرب كأس من عصير الجزر خلال الفترة ما بين الفطور والغداء، وعصير الجزر يحتوي على فيتامين «أ» الهام لتنظيف الجهاز التنفسي.

4- قبل النوم ينصح بشرب كأس من عصير التوت البري، وهذا العصير يعمل على القضاء على البكتيريا الموجودة في الرئتين وينقي الدم والجهاز البولي.

5- أخذ حمام بخار من وقت للثاني لتحفيز الجسم على إفراز العرق للتخلص من سموم الجسم، وكذلك مساعدة الرئتين على التخلص من السموم الموجودة فيهما.