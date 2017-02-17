توصل علماء أستراليون ودنماركيون إلى جينة عند ديدان الربداء الرشيقة تساعد على إنقاص الوزن ومكافحة ظاهرة البدانة المنتشرة في العالم التي تجلب الكثير من الأمراض

وذكر الباحثون في دراستهم التي نشروها في حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم أن هذه الجينة تعطي الإحساس بالشبع عند الديدان ولها شبيهة عند البشر.

وتسمى هذه الجينة «اي تي اس-5» وهي تتحكم بالإشارات التي يرسلها الدماغ إلى الامعاء وتثير إحساسا بالشبع وتحفز الحاجة إلى النوم أو إلى التحرك بعد الأكل.

وقال روجر بوكوك الأستاذ المحاضر في جامعة موناش الأسترالية أن هذا الاكتشاف سيمهد الطريق إلى استحداث جزيئة قد تساعد على التحكم بالوزن الزائد من خلال تخفيض الشهية وتحفيز الحاجة إلى ممارسة المزيد من تمارين اللياقة البدنية.

وشرح الباحث أنه عندما تخزن الأمعاء ما يكفي من الدهون، يتلقى الدماغ رسالة يشير فيها إلى الدودة بالتوقف عن التحرك، ما يثير النعاس، أو بالعكس يطلب منها الاستمرار في التحرك إن لم تشبع.

وتحظى دودة الربداء الرشيقة المعروفة علميا بـ«كاينورهابديتيس إلغانس» الأسطوانية الصغيرة والشفافة التي لا يتخطى طولها المليمتر الواحد باهتمام الباحثين لبساطة تركيبتها الدماغية التي لا تضم سوى 302 خلية عصبية و8 آلف نقطة تشابك بين هذه الخلايا، بالمقارنة مع مئة ألف مليار خلية عصبية عند الإنسان وأكثر من 160 ألف وصلة.

ومن المثير للاهتمام أيضا أن هذه الدودة المتواضعة تتشارك بحوالي 80% من الجينات مع البشر ونصف الجينات المعروفة لها صلة بالأمراض البشرية.

وقال بوكوك «بما أن الديدان تتشارك هذا العدد الكبير من الجينات مع البشر، فهي تشكل نماذج جيدة جدا للأبحاث المتمحورة على العمليات البيولوجية، مثل تلك الأيضية والأمراض ذات الصلة».

وأشار بوكوك أن هذا أول اكتشاف لجينة تتحكم بالتمثيل الغذائي مما يفتح طرقا جديدة إلى أدوية وعلاجات مرتبطة بالعلاقة بين الأمعاء والدماغ والإحساس بالشبع.