دراسة أميركية حديثة تؤكد أن إضافة السكر أو الحليب أو الكريما للقهوة يجعل الأشخاص يتناولون وجبات أكثر خلال النهار.وتتمتع القهوة بالكثير من الفوائد التي يقف على رأسها وجود مادة الكافيين المنبهة التي تمنح النشاط والحيوية خاصة عند تناولها صباحا

وتحظى المعشوقة السمراء كما درج الكثيرون على تسميتها بالكثير من الدراسات التي تتناول أهميتها ومضار الإفراط في استهلاكها أيضا.وآخر دراسة تناولت القهوة صدرت عن جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأميركية وأشارت إلى أن الأشخاص المعتادين على شرب القهوة أو الشاي مع إضافات كالحليب والسكر أو المواد الكريمية المبيضة هم أكثر عرضة لتناول الوجبات السريعة خلال اليوم.

وأفادت الدراسة المنشورة في صحيفة «بابليك هيلث» أن الأشخاص الذين يبدأون نهارهم بتناول القهوة خالية من السعرات الحرارية يتناولون أطعمة أقل خلال النهار، حيث لا تحفز مادة القهوة الشهية والحاجة للطعام.

وأوضحت الدراسة أن من بين 19000 مشارك في الاستطلاع الذي أُجري بين عامي 2001 و2012، يوجد 67.5% منهم من مستهلكي القهوة مع إضافة الحليب أو السكر أو الكريما، وهو الشيء ذاته بالنسبة لـ 33.4% من مستهلكي الشاي.

وسجلت زيادة قدرها 69 سعرة حرارية لدى شاربي القهوة مع إضافة، كالحليب والسكر، و43 سعرة حرارية عند شاربي الشاي مع إضافة.وكلما زادت السعرات الحرارية صباحا أقبل الأشخاص أكثر لتكرار الوجبات خلال اليوم ولا تقتصر فوائد تناول القهوة دون إضافات على الحفاظ على الوزن، بل تزيد الذكاء وتقلل من خطر الإصابة بالسكري والشلل الرعاشي وتمد الجسم بالنشاط وتبعد الكسل والخمول.