صمم المهندسان الفرنسيان فيليب ستار وجيروم أوليفيه هاتفا هلاميا شفافا يَعِد بعهد جديد من الأجهزة الذكية في المستقبل.ويعتبر هاتف «آلو» الذي لم يتم إطلاقه حتى الآن غريبا نوعا ما وربما يتبادر إلى الذهن كيف سيكون ذكيا ما دام مصنوعا من مادة الجيلاتين، لكن المصممين يؤكدان على أن الغرابة تكمن في مميزات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا

والهاتف القادم من المستقبل جيلاتيني وذو شكل مريح يناسب اليد، وقابل للتفعيل والتحكم الصوتي.

وعمل المصممان على شكل لا يشبه التصاميم الحالية، وأكثر ما يميزه هو قدرته على عرض الصور المجسمة «هولوغرام»، إذ يعرض الرسائل والصور وحتى الأفلام عن طريق صور الهولوغرام.

وسيكون «آلو» سهل الاستعمال على الرغم من أن فكرة اعتماده كليا على التحكم الصوتي تبدو معقدة وغير واضحة وفكرة مجنونة أيضا.

وقال أوليفيه المصمم المختص وفقا لموقع مرصد المستقبل الإماراتي «تعمل كاميرا الهاتف كعين له، وتسمح بقراءة النصوص المعروضة أمامها، وتتعرف على الوجوه. وتتيح الكاميرا أيضاً عرض الرسائل والأفلام بالاعتماد على إسقاط صور الهولوغرام».

وأكد اوليفيه بأن الجهاز «ذكاء اصطناعي حقيقي» وباستمرار انتشار وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستظهر المزيد من الأجهزة المشابهة لهذا الهاتف الجيلاتيني المتميز.ويستطيع المستخدم التفاعل مع «آلو» عن طريق الاهتزاز وحتى الحرارة إذ يتكون قلب الهاتف من خليط الألمنيوم الذي يهتز ويتواصل مع المستخدم عبر الحرارة.

ويوضح أوليفيه: «يرسل غطاء الهاتف نصف الشفاف الإشارات للمستخدم عبر الاهتزاز أو بتوليد الحرارة، بناء على التطبيق. ويستطيع الغطاء إصلاح نفسه ذاتياً بعد تعرضه للضرر».