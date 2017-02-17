طريقة عمل الفرشاة بسيطة؛ حيث يتم ربطها بتطبيق على الهواتف الذكية، ومع بدء تنظيف الأسنان ترسم الفرشاة من خلال المستشعرات التي تحملها خارطة ثلاثية الأبعاد للأسنان يمكن معاينتها بشكل مباشر على شاشة الهاتف الذكي، فهي تتعرف على الجهة التي يتم تنظيفها وتنبه المستخدم إلى المناطق التي تحتاج لإعادة تنظيف، كما أنها تنبه المستخدم في حال طبق ضغطا أكبر من المطلوب على منطقة معينة في السن مما يجنبه إصابة اللثة الناجمة عن التفريش الكثيف والضغط المبالغ به.

ويمكن الاختيار بين أوضاع ثلاثة لتنظيف الأسنان: التنظيف والتبييض والتنظيف العميق، كما تتميز الفرشاة بالقدرة على ضبط هدف يومي لتنظيف الأسنان، سواء كان تبييض الأسنان أو الحصول على نفس أكثر انتعاشا، أو الوصول إلى مضغ سليم، ومتابعة التقدم نحو بلوغ هذا الهدف، ومن ثم تقديم تقرير مفصّل عن عادات تنظيف الأسنان مع إمكانية مشاركتها مع طبيب الأسنان عند الحاجة.