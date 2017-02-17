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رقم الخبر: 187569 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيقاف تجربة على عقار لعلاج ألزهايمر

إيقاف تجربة على عقار لعلاج ألزهايمر

أوقف أطباء تجربة عقار لعلاج مرض ألزهايمر، الأمر الذي وصفه خبراء بأنه خيبة أمل لجهود كانت مؤملة لعلاج المرض في المستقبل القريب.

واسم العقار verubecestat وطورته شركة ميرك، وأوقفت تجربة عليه شملت ألفي مريض في المراحل الأولى والمتوسطة من ألزهايمر، بعد أن قال الأطباء إنه لا يوجد أمل لنجاح هذا العقار.

ويعمل العقار على إيقاف إنتاج بروتين أميلويد الذي يعتقد أنه مسبب للمرض، ولكن تبين أن هذه الآلية غير ناجحة.

وقال مدير مؤسسة البحوث الطبية للخرف في المملكة المتحدة بارت دي ستروبير إن الوقت قد حان لاستخدام إستراتيجيات جديدة في العلاج مثل العقاقير المضادة للالتهابات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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