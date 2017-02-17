أربعة أقمار اصطناعية ايرانية جاهزة للإطلاق قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود واعظي أن صناعة وتصميم الأقمار الاصطناعية تدخل ضمن مجالات الإقتصاد المقاوم وأكّد على أن الأقمار «دوستي»، «بيام» و«ظفر» تنتظر لحظة الصّفر لإطلاقها الّتي سيتم تعيينها في الوقت المناسب.