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رقم الخبر: 187568 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أربعة أقمار اصطناعية ايرانية جاهزة للإطلاق

أربعة أقمار اصطناعية ايرانية جاهزة للإطلاق

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود واعظي أن صناعة وتصميم الأقمار الاصطناعية تدخل ضمن مجالات الإقتصاد المقاوم وأكّد على أن الأقمار «دوستي»، «بيام» و«ظفر» تنتظر لحظة الصّفر لإطلاقها الّتي سيتم تعيينها في الوقت المناسب.

 كما أفاد عن الجهوزية لإطلاق القمر الإصطناعي «ناهيد1» كأول قمر اصطناعي إيراني في مجال الاتصالات حيث سيتم إطلاق الأخير خلال السّنة القادمة.

وقال وزير الاتصالات أنه خلال الأربع سنوات القادمة سنمتلك قمرا اصطناعيّاً لأمور القياس العملانيّ، وخلال ال 8 سنوات القادمة سنمتلك أول قمر وطني لشؤون الاتصالات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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