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رقم الخبر: 187567 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
13 جامعة إيرانية تتبوأ ضمن أفضل جامعات المنطقة

13 جامعة إيرانية تتبوأ ضمن أفضل جامعات المنطقة

أکد رئیس المرکز الوثائقي لعلوم العالم الإسلامي ان وفق نظام تصنیفات «تایمز» الدولیة تحل 13 جامعة إيرانية ضمن أفضل جامعات المنطقة وإيران بعد ترکيا بامتلاكها 18 جامعة أفضل تشغل المرکز الثاني في عدد أفضل جامعات المنطقة

وقال «محمدجواد دهقاني» انه جاء في تصنیفات تایمز الدولیة  لعام 2016  بأنه تم تصنیف 8 جامعات ایرانية ضمن أفضل جامعات وارتفع هذا الرقم حالیا إلی 13 جامعة.

وأضاف دهقاني أنه وبحسب نظام تصنیفات «لایدن» الدولیة شغلت إيران المرکز الأول إقلیمیا في عام 2016  بامتلاكها 14 جامعة  .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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