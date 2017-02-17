أکد رئیس المرکز الوثائقي لعلوم العالم الإسلامي ان وفق نظام تصنیفات «تایمز» الدولیة تحل 13 جامعة إيرانية ضمن أفضل جامعات المنطقة وإيران بعد ترکيا بامتلاكها 18 جامعة أفضل تشغل المرکز الثاني في عدد أفضل جامعات المنطقة

وقال «محمدجواد دهقاني» انه جاء في تصنیفات تایمز الدولیة لعام 2016 بأنه تم تصنیف 8 جامعات ایرانية ضمن أفضل جامعات وارتفع هذا الرقم حالیا إلی 13 جامعة.

وأضاف دهقاني أنه وبحسب نظام تصنیفات «لایدن» الدولیة شغلت إيران المرکز الأول إقلیمیا في عام 2016 بامتلاكها 14 جامعة .