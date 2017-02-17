ويرافق الوزير ظريف في هذه الزيارة مساعد الخارجية رئيس لجنة متابعة تنفيذ (الاتفاق النووي) خطة العمل المشترك الشاملة عباس عراقجي ومساعد الخارجية في الشؤون الاوربية و الامريكية مجيد تخت روانجي.

ويشارك في هذه الدورة من المؤتمر 10 رؤساء جمهورية، نائب الرئيس الاميركي، 8 رؤساء وزراء، وزراء خارجية 30 دولة، وزراء دفاع 20 دولة.. ومسؤولين دوليين مثل الامين العام للامم المتحدة والامينة العام لحف الناتو والامناء العامين لكل من منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ومنظمة شنغهاي ورؤساء برلمانات ومجلس اوروبا ورئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ورؤساء المنظمة الدولية للطاقة الذرية والشرطة الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين ومفوضي الاتحاد الاوروبي.

ويركز المؤتمر على القضايا الدولية المهمة كمستقبل الناتو والنظام العالمي والامن والارهاب والتطرف الى جانب القضايا المتعلقة بمنطقة جنوب شرق آسيا وشبه جزيرة كوريا واوكرانيا وقضايا العالم العربي سيما سوريا.

كما ستتخلل المؤتمر اجتماعات يتم التطرق خلالها الى العديد من القضايا بما فيها الامن السايبري والصحة والطاقة وظاهرة الارهاب.

ومن المقرر أن يلقي ظريف كلمة في مؤتمر ميونيخ فضلا عن اللقاء مع عدد من نظرائه و مسؤولين مشاركين ليبحث معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والدولي.

يشار الى ان المؤتمر يعقد على مدى ثلاثة ايام بدءا من اليوم الجمعة وانتهاءا بيوم الاحد في فندق بايريشر هوف في مدينة ميونيخ الالمانية.