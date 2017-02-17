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رقم الخبر: 187564 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: عربيات  
مقتل 20 عنصراً من "داعش" بقصف جوي جنوب غربي كركوك

مقتل 20 عنصراً من "داعش" بقصف جوي جنوب غربي كركوك

أعلن مسؤول محور غرب كركوك في قوات البيشمركة كمال كركوكي، اليوم الجمعة، عن مقتل 20 عنصراً ينتمي لتنظيم "داعش" غالبيتهم مما يسمى "ولاية ديالى" بقصف لطيران التحالف الدولي جنوب غربي المحافظة.

وقال كركوكي: إن "استخبارات البيشمركة تلقت معلومات استخبارية دقيقة عن قيام تنظيم داعش بتحركات وتجمع لعناصره في قرية شيخ برهان بناحية الرياض التابعة لقضاءالحويجة (555 كم جنوب غربي كركوك) للهجوم على قوات البيشمركة، وبعد نقل المعلومات والإحداثيات للطيران الدولي نفذ ضربات جوية على تلك التجمعات ودمرها بالكامل".
وأضاف كركوكي، أن "الأهداف التي قصفها التحالف هي مفارز هاون وسيارات تحمل أسلحة وأعتدة ووحدات تكتيكية، وأن القصف أوقع 20 قتيلاً وعدد من الجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي الذي يحاول بين فترة واخرى مهاجمة قطعات البيشمركة"، موضحاً أن "غالبية القتلى مما يسمى ولاية ديالى بينهم عناصر مهمة حسب المعلومات الواردة الينا".
يشار إلى أن سلاح الجو العراقي وطيران  التحالف الدولي ينفذ غارات جوية ضد تنظيم "داعش" في المناطق التي يتواجد بها، ما يسفر عن وقوع قتلى ومصابين بصفوف التنظيم فضلا عن تدمير مواقع قتالية واهداف تابعة للتنظيم الارهابي.

    

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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