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|رقم الخبر: 187561
|تاريخ النشر: شباط 17, 2017
|الوقت: 18:01
|الاقسام: دوليات
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انفجار ضخم في مصنع شمال شرقي الصين
أعلنت السلطات المحلية لمقاطعة "جيلين" الصينية، اليوم الجمعة، أن انفجاراً ضخماً وقع في أحد مصانع المقاطعة، الواقعة شمال شرقي الصين، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.
وتفيد التقارير الأولية، بحسب وكالة "شينخوا" التي نقلت الخبر، اليوم، أن الانفجار وقع في مصنع تابع لشركات تعمل في مدينة "سونغيوان" الصينية.
والجدير بالذكر أن معلومات السلطات لمحلية، تؤكد وقوع ضحايا نتيجة الانفجار، دون أن يتم الإعلان عن عددهم حتى الآن، ويجري التحقيق حالياً بأسباب الحادث لمعرفة ملابساته .
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