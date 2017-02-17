انفجار ضخم في مصنع شمال شرقي الصين أعلنت السلطات المحلية لمقاطعة "جيلين" الصينية، اليوم الجمعة، أن انفجاراً ضخماً وقع في أحد مصانع المقاطعة، الواقعة شمال شرقي الصين، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.