حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الخامس عشر من مارس/ اذار المقبل موعدًا لتجمع اللاعبين والمغادرة إلى العاصمة الايرانية طهران، للدخول في معسكر قصير تحضيرًا لمواجهة أستراليا والتي ستقام في الثالث والعشرين من مارس / اذار المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل في تصريحات خاصة إن ارتباط اللاعبين في الدوري المحلي وارتباط اللاعبين المحترفين في انديتهم تسببا في تأخير تجمع اللاعبين الى منتصف الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه يأمل ان تكون الجاهزية البدنية للاعبين جيدة كي نستثمر الوقت القصير فقط للأمور التكتيكية تحضيرًا لمواجهة الفريق الأسترالي.

وأوضح أن "الاتحاد ما زال يسعى لتأمين مباراة وديّة تحديدًا في الثامن عشر من مارس / اذار المقبل ، حيث ننتظر رد نهائي من الاتحاد الايراني وفي حال تعذر المباراة وضعنا حلا بديلا بمواجهة احد اندية الدوري الايراني"، منوها إلى أن المباراة التجريبية مهمة للوقوف على الجاهزية التامة واختيار التشكيلة الاساسية للمباراة.