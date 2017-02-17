  • الجمعة ٢٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187560 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 16:16 الاقسام: رياضة  
العراق يعسكر في إيران استعدادًا لأستراليا
ويأمل بلقاء منتخبها ودياً

العراق يعسكر في إيران استعدادًا لأستراليا

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الخامس عشر من مارس/ اذار المقبل موعدًا لتجمع اللاعبين والمغادرة إلى العاصمة الايرانية طهران، للدخول في معسكر قصير تحضيرًا لمواجهة أستراليا والتي ستقام في الثالث والعشرين من مارس / اذار المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل في تصريحات خاصة إن ارتباط اللاعبين في الدوري المحلي وارتباط اللاعبين المحترفين في انديتهم تسببا في تأخير تجمع اللاعبين الى منتصف الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه يأمل ان تكون الجاهزية البدنية للاعبين جيدة كي نستثمر الوقت القصير فقط للأمور التكتيكية تحضيرًا لمواجهة الفريق الأسترالي.

وأوضح أن "الاتحاد ما زال يسعى لتأمين مباراة وديّة تحديدًا في الثامن عشر من مارس / اذار المقبل ، حيث ننتظر رد نهائي من الاتحاد الايراني وفي حال تعذر المباراة وضعنا حلا بديلا بمواجهة احد اندية الدوري الايراني"، منوها إلى أن المباراة التجريبية مهمة للوقوف على الجاهزية التامة واختيار التشكيلة الاساسية للمباراة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0672 sec