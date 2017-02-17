  • الجمعة ٢٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187559 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 16:22 الاقسام: رياضة  
فينجر يواجه عاصفة من الانتقادات بعد فضيحة أرسنال بألمانيا

فينجر يواجه عاصفة من الانتقادات بعد فضيحة أرسنال بألمانيا

فجَّرت الهزيمة المدوية لأرسنال أمام بايرن ميونيخ الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موجة عارمة من الغضب لدى جماهير الفريق، ومطالبات بضرورة رحيل المدرب الفرنسي آرسين فينجر.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يودع فيها الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرًا، ورغم أنه لم يخرج رسميًا من البطولة حتى الآن، إلا أن الهزيمة (1-5) أمام بايرن كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وبات أرسنال على حافة الخروج صفر اليدين من البطولة لصالح النادي البافاري، ليصبح الموسم السابع على التولي الذي يخرج فيه أرسنال من ثمن النهائي.

وسيكون الفريق اللندني مع الهزيمة الثقيلة بحاجة لمعجزة في مباراة الإياب على ملعبه بعد نحو 3 أسابيع ليتأهل الفريق لدور الثمانية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0690 sec