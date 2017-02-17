فجَّرت الهزيمة المدوية لأرسنال أمام بايرن ميونيخ الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موجة عارمة من الغضب لدى جماهير الفريق، ومطالبات بضرورة رحيل المدرب الفرنسي آرسين فينجر.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يودع فيها الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرًا، ورغم أنه لم يخرج رسميًا من البطولة حتى الآن، إلا أن الهزيمة (1-5) أمام بايرن كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وبات أرسنال على حافة الخروج صفر اليدين من البطولة لصالح النادي البافاري، ليصبح الموسم السابع على التولي الذي يخرج فيه أرسنال من ثمن النهائي.

وسيكون الفريق اللندني مع الهزيمة الثقيلة بحاجة لمعجزة في مباراة الإياب على ملعبه بعد نحو 3 أسابيع ليتأهل الفريق لدور الثمانية.