وضع روما الإيطالي قدمًا بثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه الساحق على مضيفه فياريال الإسباني (4-0) مساء الخميس، على ملعب "لاسيراميكا"، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وتألق النجم البوسني إدين دجيكو، وقاد فريق الذئاب للفوز الساحق، بعدما سجل هاتريك في الدقائق (65، و79، و86) بعد أن افتتح إيمرسون الأهداف في الدقيقة (32).

ويحتاج فياريال لمعجزة من أجل إقصاء روما، حيث يتحتم عليه الفوز بفارق 5 أهداف في مباراة العودة، على ملعب الفريق الإيطالي، للمرور إلى ثمن النهائي.

قدم روما بداية هجومية قوية، وشن هجمات متتابعة عن طريق دجيكو، وشعراوي (الذي لعب على حساب صلاح)، لكن دفاع فياريال تصدى للهجمات.

انطلق باكامبو لاعب فياريال وسط دفاعات روما، لكن بلا خطورة على المرمى وسيطر فياريال على الكرة بوسط الملعب بعد مرور ثلث ساعة من عمر اللقاء، وأهدر ماريو فرصة قريبة على مرمى أليسون حارس روما.

وفيما يلي نتائج باقي مباريات المرحلة:

كراسنودار الروسي 1 – فنربخشه صفر

اولمبياكوس صفر – اوسمانلي سبور التركي صفر

سيلتا فيجو صفر – شاختار الاوكراني 1

جيورجيو الروماني 2 – كي آر سي جينك البلجيكي 2

جينت البلجيكي 1 – توتنهام صفر

ألكمار 1 – ليون 4

مونشنغلادباخ صفر – فيورنتينا 1

روستوف 4 – سبارتابراغ صفر

رازجراد البلغاري 1 – كوبنهاجن 2

اتلتيك بيلباو 3 – ابويل نيقوسيا القبرصي 2

وارسو البولندي صفر – اياكس امستردام صفر

اندرلخت 2 – زينيت صفر

مانشستر يونايتد 3 – سانت ايتيان الفرنسي صفر

فياريال صفر – روما 4

بئر السبع الصهيوني 1 – بشكتاش 3

سالونيكا اليوناني صفر – شالكه 3