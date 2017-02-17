توج المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية ببطولة الدورة الرباعية الدولية 'برشين كاب' في مدينة بوشهر جنوب ايران، اثر فوزه علي نظيره الايطالي 4-3.

سجل لايران كل من محمد احمد زادة (هدفان) ومحمد علي مختاري (هدفان)، فيما سجل لايطاليا امانوئيل زورلو وباولو بالماجي وفرانسيسكو كوروزينتي.

وكانت ايران قد فازت في مباراتها الاولى علي بولندا 3-1 وفي الثانية على اوكرانيا بركلات الترجيح 11-10 .

وفي مباراة اخري جرت الخميس ايضا فازت اوكرانيا علي بولندا 4-2 لتحرز المركز الثاني فيما حلت ايطاليا في المركز الثالث وبولندا في المركز الرابع والاخير.

يذكر ان اوكرانيا هي بطلة اوروبا للعام 2016 فيما احرزت بولندا بطولة منافسات التأهل في اوروبا الى بطولة العالم 2017 .