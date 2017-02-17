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|رقم الخبر: 187552
|تاريخ النشر: شباط 17, 2017
|الوقت: 14:47
|الاقسام: رياضة
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وتكتسح تركيا ومنغوليا بمستهل بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة
ايران تحقق فوزا ساحقا على الهند 8-0 وتتصدر المجموعة
حقق المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة مساء الخميس فوزه الثاني في بطولة كاس العالم لهذه اللعبة الجارية في مدينة كرمانشاه، بعد ان تغلب في جميع الاوزان على نظيره الهندي في بنتيجة 8-0 .
وكان المنتخب الوطني الايراني قد حقق فوزه الاول على نظيره التركي بذات النتيجة صباح الخميس.
وتغلبت ايران في لقائها الثالث على منتخب منغوليا بنتيجة 7 – 1، وبهذه النتائج تصدرت ايران المجموعة الثانية وتأهلت للمباراة النهائية في مواجهة متصدر المجموعة الاولى اميركا.
وتقام المباريات العالمية للمصارعة الحرة في دورتها الخامسة والاربعين على مدى يومي الخميس والجمعة (16 و17 شباط / فبراير الجاري) في صالة الامام الخميني(رض) الرياضية في كرمانشاه.
وتضم المجموعة الاولى للمنتخبات المشاركة 4 دول وهي روسيا واميركا وآذربيجان وجورجيا، فيما تشمل المجموعة الثانية ايران وتركيا والهند ومنغوليا.
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