وتكتسح تركيا ومنغوليا بمستهل بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة ايران تحقق فوزا ساحقا على الهند 8-0 وتتصدر المجموعة حقق المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة مساء الخميس فوزه الثاني في بطولة كاس العالم لهذه اللعبة الجارية في مدينة كرمانشاه، بعد ان تغلب في جميع الاوزان على نظيره الهندي في بنتيجة 8-0 .