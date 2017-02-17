  • الجمعة ٢٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187552 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 14:47 الاقسام: رياضة  
ايران تحقق فوزا ساحقا على الهند 8-0 وتتصدر المجموعة
وتكتسح تركيا ومنغوليا بمستهل بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة

ايران تحقق فوزا ساحقا على الهند 8-0 وتتصدر المجموعة

حقق المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة مساء الخميس فوزه الثاني في بطولة كاس العالم لهذه اللعبة الجارية في مدينة كرمانشاه، بعد ان تغلب في جميع الاوزان على نظيره الهندي في بنتيجة 8-0 .

وكان المنتخب الوطني الايراني قد حقق فوزه الاول على نظيره التركي بذات النتيجة صباح الخميس.

وتغلبت ايران في لقائها الثالث على منتخب منغوليا بنتيجة 7 – 1، وبهذه النتائج تصدرت ايران المجموعة الثانية وتأهلت للمباراة النهائية في مواجهة متصدر المجموعة الاولى اميركا. 

وتقام المباريات العالمية للمصارعة الحرة في دورتها الخامسة والاربعين على مدى يومي الخميس والجمعة (16 و17 شباط / فبراير الجاري) في صالة الامام الخميني(رض) الرياضية في كرمانشاه.

وتضم المجموعة الاولى للمنتخبات المشاركة 4 دول وهي روسيا واميركا وآذربيجان وجورجيا، فيما تشمل المجموعة الثانية ايران وتركيا والهند ومنغوليا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1802 sec