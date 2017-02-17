  • الجمعة ٢٠ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187551 تاريخ النشر: شباط 16, 2017 الوقت: 23:34 الاقسام: رياضة  
برسبوليس يخطف ثلاث نقاط من سباهان ويبتعد بالصدارة
بشق الانفس

برسبوليس يخطف ثلاث نقاط من سباهان ويبتعد بالصدارة

الوفاق/خاص- اسعد انصاري- خطف برسبوليس ثلاث نقاط ثمينة من سباهان اصفهان بعدما هزمه بهدفين لواحد.

فبعدما انتهى شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، دخل الفريقان الى ارض الملعب في الشوط الثاني وهما مصممان على اقتناص النقاط الثلاث،. 

وبعد مضي عشر دقائق من هذا الشوط جاءت صافرة الحكم لتعلن ضربة جزاء للفريق الاحمر الطهراني ليلعبها رضائيان بشكل تمريرة الى طارمي الذي اودعها المرمى على يمين الحارس معلنا الهدف الاول في المباراة.

وضغط الفريق الاصفهاني كثيرا حتى حصل على ضربة جزاء سجل عن طريقها هدف التعادل طالب ريكاني، وبعد ان اعتقد الجميع ان المباراة انتهت بهذا الشكل واذا بضربة جزاء اخرى يعلنهاالحكم لبرسبوليس ويطرد من خلالها كابتن سباهان اللاعب الدولي احسان حاج صفي ويتقدم لتنفيذ الضربة رضائيان ايضا، ولكن هذه المرة ينفذها مباشرة الى الشباك معلنا تقدم الفريق الطهراني ثم الفوز بعد تمديد المباراة الى الدقيقة 96 .

ونستطيع ان نطلق عليها مباراة ضربات الجزاء الترجيحية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0671 sec