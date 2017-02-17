فبعدما انتهى شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، دخل الفريقان الى ارض الملعب في الشوط الثاني وهما مصممان على اقتناص النقاط الثلاث،.

وبعد مضي عشر دقائق من هذا الشوط جاءت صافرة الحكم لتعلن ضربة جزاء للفريق الاحمر الطهراني ليلعبها رضائيان بشكل تمريرة الى طارمي الذي اودعها المرمى على يمين الحارس معلنا الهدف الاول في المباراة.

وضغط الفريق الاصفهاني كثيرا حتى حصل على ضربة جزاء سجل عن طريقها هدف التعادل طالب ريكاني، وبعد ان اعتقد الجميع ان المباراة انتهت بهذا الشكل واذا بضربة جزاء اخرى يعلنهاالحكم لبرسبوليس ويطرد من خلالها كابتن سباهان اللاعب الدولي احسان حاج صفي ويتقدم لتنفيذ الضربة رضائيان ايضا، ولكن هذه المرة ينفذها مباشرة الى الشباك معلنا تقدم الفريق الطهراني ثم الفوز بعد تمديد المباراة الى الدقيقة 96 .

ونستطيع ان نطلق عليها مباراة ضربات الجزاء الترجيحية.