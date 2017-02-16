*مقتل عدد من المرتزقة في إفشال محاولة تقدم شرق تعز *نائب وزير الخارجية الروسي: اليمن يشهد كارثة إنسانية لا تقل خطورة عن الكارثة في سورية

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، فجر الأربعاء، صاروخاً من نوع "زلزال-2" على تجمعات المرتزقة في منطقة الواحجة بمديرية المخاء جنوب غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة الواحجة بمديرية المخاء بصاروخ "زلزال-2" محلي الصنع، مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة.

هذا ولقي عدد من المرتزقة أمس الأربعاء مصرعهم فيما جرح آخرون خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف فاشلة باتجاه مواقعهم في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وأوضح مصدر عسكري للمسيرة نت أن المرتزقة حاولوا التسلل باتجاه الجامعة اللبنانية ومواقع أخرى محاذية لشارع الكندي شرقي مدينة تعز وخاضوا معارك عنيفة مع أبطال الجيش واللجان الشعبية انتهت بانكسارهم وتراجعهم بعد مقتل ستة عناصر منهم.

وأضاف المصدر، إن ثلاثة من المرتزقة قتلوا على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية في حي صالة شرقي المدينة.

من جانب آخر أعلن مصدر عسكري يمني بان قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن، تمكنت مساء الثلاثاء، من إسقاط طائرة عسكرية تابعة لقوى العدوان في محافظة مأرب.

وأكد المصدر العسكري في تصريح لـ "المسيرة نت" إسقاط الطائرة العسكرية التابعة لقوى العدوان أثناء تحليقها في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وكان الجيش واللجان الشعبية أسقطوا، في الـ25 من كانون الثاني / يناير الماضي، طائرة من طراز أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي الأميركي في أطراف مديرية ذباب بمحافظة تعز.

من جانبه أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء، إسقاط طائرة استطلاعية من دون طيار للتحالف، أثناء تحليقها في أجواء مديرية صرواح، بمحافظة مأرب شرق صنعاء.

وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "تم إسقاط طائرة استطلاعية من دون طيار للتحالف العربي أثناء تحليقها في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق صنعاء".

إلى ذلك استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، طقمين عسكريين تابعين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شمال صحراء ميدي.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" قيام وحدة من الجيش واللجان الشعبية بتفجير طقمين عسكريين تابعين للمرتزقة بعبوتين ناسفتين شمال صحراء ميدي.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية دمروا، في وقت سابق الثلاثاء، آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في أطراف صحراء مديرية ميدي، ما أسفر عن مصرع طاقمها.

وفي سياق آخر حذر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الاربعاء من الكارثة الإنسانية التي تشهدها اليمن .. مؤكداً أنها ليست أقل خطورة من تلك التي تشهدها سورية.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي في كلمة ألقاها أثناء إفتتاح مؤتمر سنوي لنادي "نموذج الأمم المتحدة الدولي" في موسكو الاربعاء الأحداث في اليمن بـ "الكارثية" وقال: "تجري في اليمن محاربة الإرهاب وهناك أزمة يمنية داخلية وكارثة إنسانية بالغة الخطورة".

وبين أن الأزمة الإنسانية تمس حياة 80 بالمائة من سكان اليمن .. منتقداً بعض الدول الغربية بعدم إعطاء القضية الإنسانية في اليمن بنفس القدر من العلنية والإنفعال على ما يحدث في سورية.

وأكد غاتيلوف أن اليمن يشهد كارثة إنسانية ليست "أقل خطورة" من الكارثة الإنسانية في سورية وهي مشكلة "تتطلب حلاً لها".