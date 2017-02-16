شنت قوات الاحتلال، ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 فلسطينيا في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا من مدن الخليل وقلقيلية والقدس ورام الله المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر الاربعاء بلدة عزون شرق قلقيلية وشنت حملة اعتقالات.

كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة 12 سيارة في منطقة جنوب الخليل و اعتقلت 2 بتهمة المقاومة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل الاحتلال نصب الحواجز العسكرية على المحاور والطرقات الرئيسية في الضفة الغربية ومحاصرة بعض البلدات من خلال نصب الكتل الإسمنتية على مداخلها، حيث أغلقتها جرافات الاحتلال.

ويمارس جيش الاحتلال تصعيدا هو الأخطر منذ عدة أسابيع في مختلف محافظات الضفة، من بينه الإغلاقات المتكررة والاقتحامات المتواصلة والاعتقالات المتكررة، ويعرقل الجيش حركة المواطنين خاصة في شمال الضفة الغربية من خلال نصب حواجز عسكرية على المحاور الرئيسية.

وفي سياق آخر قال أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تدفن حل الدولتين وتلغي فكرة إقامة دولة فلسطين، مشددا أن "سيناء أرض مصرية ولا نسعى لإقامة دولة فلسطين فيها"، ونرفض التقارير التي تحدثت بهذا الشأن.

وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي "من يدمر خيار الدولتين يجب أن يتعامل مع خيار الدولة الديمقراطية الواحدة التي يتساوى فيها الجميع من كل الأديان".

وأوضح: "طُلب منا الالتزام بخيار الدولتين وقمنا بذلك حتى اليوم (...) لا نزال نتمسك بخيار الدولتين وبالقانون الدولي".

ودعا عريقات الأسرة الدولية إلى الانضمام إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، لافتا إلى أن الحل بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفلسطين هو حل الدولتين، مشددا: "لا دولة فلسطينية بدون غزة".

وأشار إلى أن البديل عن حل الدولتين دولة واحدة غير دينية يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود بالتساوي.