أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية أنها استخدمت 5265 قذيفة محتوية على اليورانيوم المنضّب في عمليتين خاصتين باستهداف صهاريج نفط تابعة لـ"داعش" شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، الرائد جوش تاكيتس، في تصريحات لقناة "RT"، مساء الثلاثاء 14 فبراير/شباط: "يمكنني أن أوكد استخدام اليورانيوم".

وأوضح تاكيتس أن هذه الذخائر تم استخدامها في عمليتين منفصلتين نفذت إحداها "في 16 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015 بواسطة 4 طائرات هجومية من طراز A-10 أطلقت 1490 قذيفة من عيار 33 مليمترا إلى جانب قنابل وصواريخ، ما أدى إلى تدمير 46 عربة تابة للعدو"، فيما نفذت العملية الثانية في 22 من العام ذاته "بواسطة 4 طائرات هجومية من طراز A-10 أطلقت 3775 قذيفة من عيار 33 مليمترا إلى جانب قنابل ومقذوفات وصواريخ، ما أدى إلى تدمير 293 عربة للعدو".

وأشار المتحدث إلى أن "خليطا يتكون من ذخائر حارقة وخارقة للدروع ومن قذائف شديدة الانفجار تم استخدامها لتدمير أسطول الشاحنات الذي استخدمه تنظيم داعش لنقل نفطه غير الشرعي".

وتمثل هذه التصريحات أول تأكيد لاستخدام القوات الأمريكية هذا النوع من الذخائر، منذ غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، حيث جرى بشكل دائم استخدام الأسلحة المحتوية على اليورانيوم المنضب، ما أثار امتعاض وغضب السكان المحليين الذين قالوا إن هذه المادة السامة تسببت بوقوع حالات كثيرة للإصابة بمرض السرطان وعيوب خلقية للأطفال المولودين في مناطق استخدامها.

ومن الجدير بالذكر أن كلا من قيادتي التحالف الدولي ضد "داعش" والجيش الأمريكي نفتا في وقت سابق استخدام مثل هذه الذخائر المشعة في الحملة ضد التنظيم الإرهابي.

ميدانياً أوقعت وحدات من الجيش السوري أمس الاربعاء أكثر من 74 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة بين قتيل ومصاب ودمرت لهم تحصينات وأسلحة خلال عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تسللهم في عدد من أحياء مدينة درعا وريفها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات الجيش نفذت عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة في “حي النازحين وكوم الرمان وجنوب الغارية الغربية وجنوب غرب اليادودة وتل شهاب في مدينة درعا وريفها اسفرت عن مقتل أكثر من 24 إرهابيا وإصابة 50 آخرين”.

ولفت المصدر إلى أن العمليات أدت إلى “تدمير 4 مراكز محصنة للإرهابيين ودشمتين و 5 رشاشات ثقيلة” مؤكدا أن “وحدات الجيش تواصل عملياتها ورماياتها النارية ضد تجمعات وتحركات إرهابيي جبهة النصرة في المنطقة”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدة من الجيش قضت على مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل إلى إحدى كتل الأبنية في حي المنشية”.

وفي ريف القنيطرة وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة ضربات مكثفة على تجمعات المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي.

وأفاد مصدر عسكري لـ "سانا" بأن وحدات من الجيش نفذت بسلاح المدفعية رمايات مركزة على تجمعات التنظيمات الارهابية في قرى الرويحينية والمشيرفة وأم باطنة رداً على استهدافها بعض النقاط العسكرية العاملة بريف القنيطرة.

هذا وفي دير الزور بين المصدر العسكري أن سلاح الجو في الجيش السوري قضى على 17 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمر لهم 3 عربات مزودة برشاشات في محيط كل من لواء التأمين وشركة كهرباء التيم وتلة الرواد وغرب تل بروك والبغيلية والحسينية.

كما وجهت وحدات الجيش السوري ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم “داعش” في محيط مدينة دير الزور وريفها الغربي.

كما نفذ الطيران الحربي السوري سلسلة ضربات جوية على تجمعات ومقرات ما يسمى “جند الأقصى” التابع لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بريف إدلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن الضربات الجوية أسفرت عن “مقتل 20 إرهابيا من تنظيم “جند الأقصى” وتدمير عدة مقرات لهم في قريتي كفرعين ومدايا” في أقصى جنوب محافظة إدلب.

ويضم ما يسمى تنظيم “جند الأقصى” المنتشر في ريفي حماة وإدلب المئات من المرتزقة الأجانب وكان يعرف سابقا باسم “سرايا القدس” وتم تأسيسه من قبل الإرهابي القطري المدعو “أبو عبد العزيز القطري”.

إلى ذلك قالت مصادر ميدانية ان ارهابيي جبهة النصرة واحرار الشام تكبدوا 15 قتيلا وجريحا جراء محاولة فاشلة للاستيلاء على بلدة عين الدنانير جنوبا انطلاقا من بلدات عين الحسين وجنبول والاميرية وسط محافظة حمص.

واضافت المصادر الميدانية: ان قوات الدفاع الوطني السورية تصدت لهذه المحاولات بعد عملية رصد وجهوزية كاملة ما أدى الى إحباط الهجوم.

واستطاعت وحدات الجيش السوري تدمير منصة اطلاق الصواريخ في منطقة عين الدنانير ما أدى الى مقتل 50 ارهابيا كانوا محتشدين قربها.

وفي هذا السياق نجحت وحدات الجيش السوري في شن هجوم على الارهابيين في مزارع الهلالية شمالي محافظة حمص واحباط هجومهم على بلدة عين الدنانير.

من جانب آخر تستعر الحرب الدائرة بين المجموعات الارهابية المسلحة حيث اعدام ما يسمى تنظيم "جند الأقصى" 160 مسلحاً من ما يسمى "الجيش الحر".

وفي هذا السياق اتهم مسؤول "أركان جيش النصر" التابع لـ"الجيش الحر" النقيب المنشق "طالب أبو الحسن" تنظيم "جند الأقصى" بإعدام 160 مسلحاً من تنظيمه.

ونشر النقيب المنشق "طالب أبو الحسن" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أسماء 73 مسلحاً من "جيش النصر" تم إعدامهم من قبل "جند الأقصى".

وكان ناشطون تابعون للمجموعات المسلحة تناقلوا خبر قيام تنظيم "جند الأقصى" بإعدام أكثر من 100 مسلح معظمهم من "جيش النصر" و"الفرقة الوسطى" التابعين لـ"الجيش الحر" عند حاجز الخزانات قرب مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.