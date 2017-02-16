* الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش ويفجر ثلاث عجلات ملغمة غربي الموصل * واشنطن تجدد تحذيراتها من هجمات على فنادق في بغداد * العبادي وبارزاني الى ميونخ الأسبوع المقبل

بغداد/نافع الكعبي - فيما تستعد القوات العراقية المشتركة لشن هجوم مرتقب لتحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل، بعد إستكمالها جميع مستلزمات المعركة، بدأ تنظيم داعش يعيش حالة من الذعر والارباك، نتيجة الخسارات التي مُني بها، وبعد ان أصبحت أساليبه مكشوفة في المعارك، حيث شرع مؤخراً بتدريب عناصره على حرب الأزقة ونشر قناصة تمركزوا على مواقع في الأحياء التي يسيطر عليها التنظيم وإقامة العشرات من نقاط التفتيش في الشوارع العامة والمناطق الحيوية داخل المدينة، بحسب ما نقلته وكالة (الأناضول).

واكد القائد في مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي، الاربعاء، ان القوات الامنية اكملت جميع مستلزمات معركة تحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل، فيما اشار الى ان اساليب تنظيم "داعش" في مواجهة القطعات العسكرية "اصبحت مكشوفة".

وقال الاسدي في حديث لبرنامج "صباح السومرية" الذي تبثه الفضائية السومرية: إن القوات المشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبقية القطعات وصلت الى مرحلة الاستعداد التام من اجل خوض معركة تحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل"، مشيرا الى ان "القائد العام للقوات المسلحة لم يعطِ الضوء الاخضر لبدء المعركة لغاية الان".

واضاف الاسدي: أن محاور المعركة تم تحديدها بالنسبة للقطعات المشاركة"، مشيرا الى ان "القطعات اكملت كل ما مطلوب من مستلزمات معركة تحرير الساحل الايمن".

وتابع قائد جهاز مكافحة الارهاب:أن اساليب تنظيم داعش في مواجهة القوات الامنية اصبحت مكشوفة ولا جديد فيها، اذ انه استخدمها في كل المعارك التي خاضها بمختلف المناطق التي خسرها"، لافتا الى ان "التنظيم كان يتحدث عن استخدام اساليب ضد قواتنا مثل الاسلحة الكيمياوية وغيرها عبر ماكنته الاعلامية، الا ان هذه الامور لا أساس لها من الصحة".

وكان قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الامير يار الله أكد، في (8 شباط 2017)، ان الاستعدادات لتحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل جاهزة، مشيرا الى ان القطعات العسكرية تنتظر أمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

* داعش يكثف إستعداداته للمواجهة غربي الموصل

بالمقابل، قالت مصادر أمنية عراقية في تصريح للأناضول: إن تنظيم داعش نشر قناصة ويدرب عناصره على القتال في الأزقة الضيقة، ضمن استعدادات مكثفة لمواجهة هجوم القوات العراقية المرتقب على مناطق الجانب الغربي من مدينة الموصل (405 كم شمال العاصمة بغداد)، مركز محافظة نينوى.

ومنذ أيام تتواتر تصريحات مسؤولين عراقيين باكتمال الاستعدادات لهذا الهجوم، وبأن الأمر رهن قرار يصدر من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ضمن العملية العسكرية القائمة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

* الحشد الشعبي يفجر ثلاث عجلات ملغومة غرب الموصل

وفي السياق ذاته، فجرت قوات الحشد الشعبي، ثلاث عجلات ملغومة لعصابات داعش الارهابية غرب مدينة الموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد، أن "قوات الحشد الشعبي/ لواء ١٨ فجر ثلاث عجلات ملغومة من أصل ٦ أثناء صده لهجوم عناصر داعش بالقرب من قرية الحجف". غرب الموصل.

* تدمير ورشة لتفخيخ العجلات بضربات جوية في الموصل

وعلى صعيد ذي صلة، اعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان عن مقتل عدد من عناصر داعش وتدمير نقاط تفتيش ومخبأ للعتاد وورشة لتفخيخ العجلات بضربات جوية في الموصل.

وذكر البيان، ان" طائرات قيادة القوة الجوية وبالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وجهت ضربة جوية على مواقع داعش في قرية تويم والمجارين التابعة لناحية المحلبية في الموصل، اسفرت من تدمير سيطرة تابعة لعصابات داعش الإرهابية وقتل 4 إرهابيين"، وتدمير نقطة تفتيش ومخبأ للعتاد وورشة لتفخيخ العجلات وقتل إرهابيين في قضاء تلعفر وقرية جرف الملح التابعة لقضاء تلكيف".

* التحالف الدولي يشن غارات مكثفة في العراق

بدورها، شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 26 غارة على مواقع ومسلحي داعش في العراق وسوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف في بيان: ان القوات استهدفت في العراق مواقع تابعة لداعش من خلال ثماني غارات قرب الموصل وراوة وسنجار وتلعفر".وأضاف كما نفذت "18 غارة ضد مواقع داعش في سوريا قرب مناطق البوكمال والرقة ودير الزور".

* انفجار مدوٍ يؤدي إلى شلل اتصالات داعش غربي الموصل

الى ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بوقوع انفجار مدوٍ غربي الموصل أدى إلى شلل اتصالات تنظيم "داعش".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن انفجاراً مدوياً سمع صداه، في منطقة تقاطع الموصل الجديدة غربي الموصل، أعقبه انفجارات متكررة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه:أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الانفجارات استهدفت مقراً مهماً لتنظيم داعش"، لافتا الى أن "شبكة اتصالات داعش اللاسلكية أصابها الشلل التام بعد القصف.

* "داعش" يعدم مدنيين بتهمة "التخابر" جنوب غربي كركوك

‫أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، الاربعاء، بأن "داعش" اقدم على اعدام ثمانية مدنيين بتهمة "التخابر" مع القوات الامنية جنوب غربي المحافظة.

‎‫وقال المصدر في حديث صحافي:إن عناصر داعش قاموا بإعدام ثمانية مدنيين قرب قضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربي كركوك) بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة".

‎‫ * العثور على مواد سرقها داعش من معمل كبريت المشراق

من جانبها، أعلنت الشركة العامة لكبريت المشراق إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن العثور على معدات وحدة الفلاتر لمعمل تصفية الكبريت المجهزة سابقا من شركة (ديفكو) الامريكية كانت قد سرقتها عصابات داعش الارهابية ونقلتها الى مخازن الشركة العامة للمواد الانشائية في مدينة الموصل.

وقال مدير اعلام وزيارة الصناعة عبدالواحد علوان الشمري في بيان له أن "منتسبي الشركة عثروا على المعدات المفقودة والبالغة (41) حاوية بقيمة لاتقل قيمتها عن (11) مليون دولار اضافة الى مولدة حجم أكثر من ميغاواط".

* انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، بأن شخصاً أصيب بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة المشاهدة انفجرت، ما اسفر عن اصابة شخص بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار، فيما تم نقل الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

* العثور على 400 عبوة ناسفة شرقي الرمادي

من جهة اخرى، أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار، بأن قوة أمنية عثرت على كدس عتاد يحتوي على 400 عبوة ناسفة شرق الرمادي.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة من الجيش تمكنت من العثور على كدس يحتوي على 400 عبوة ناسفة في منطقة حصيبة الشرقية (23 كم شرق الرمادي)، وقامت بتفجيرها.

يذكر ان منطقة حصيبة تم تحريرها من تنظيم "داعش" قبل اكثر من عام، وفرضت قوات مشتركة السيطرة عليها، فيما يواصل الجهد الهندسي تفتيشها رغم عودة النازحين اليها.

* واشنطن تجدد تحذيراتها من هجمات على فنادق في بغداد

أعلنت السفارة الامريكية في العراق تلقيها تهديدات وصفتها بـ"ذات مصداقية" عن هجمات محتملة على فنادق في بغداد يرتادها الغربيون.

ونقلت وكالة كل العراق [أين] عن بيان للسفارة، أنه ورداً على هذه التحذيرات "قامت السفارة الامريكية بتحديد أفرادها.

وشددت السفارة على "جميع موظفي البعثة الأمريكية أن يتبعوا إجراءات الأمن والسلامة الصارمة عند السفر خارج السفارة والقنصليات" مشيرة الى انه "قد تتغير السياسات الأمنية الداخلية للبعثة الولايات المتحدة في العراق في أي وقت دون إشعار مسبق".

* العبادي وبارزاني الى ميونخ الأسبوع المقبل

أعلنت رئاسة ديوان إقليم كردستان، أن رئيس الاقليم مسعود بارزاني سيلتقي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2017، الذي سينطلق في المانيا، الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الديوان فؤاد حسين، في تصريح صحفي: من المقرر ان يجتمع رئيس إقليم كردستان مع رئيس الوزراء اللذان سيشاركان أيضا في هذا المؤتمر".

وتشير المصادر الى "مشاركة أكثر من 500 شخصية سياسية مرموقة من كافة انحاء العالم في هذا المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام".