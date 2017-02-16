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رقم الخبر: 187545 تاريخ النشر: شباط 16, 2017 الوقت: 00:03 الاقسام: محليات  
مسؤول بوزارة الإرشاد يدعو الدول الإسلامية للتعاون لمواجهة الهجمة الإعلامية الغربية

مسؤول بوزارة الإرشاد يدعو الدول الإسلامية للتعاون لمواجهة الهجمة الإعلامية الغربية

أكد مدير عام الإعلام الأجنبي في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد جعفر صافي إن على إعلام الدول الإسلامية أن يتحد من أجل مواجهة تيارات الإعلام الغربي الموجه ضد المسلمين.

وخلال لقائه رئيس وكالة الأنباء الماليزية الرسمية ازمان اوجانغ يوم الأربعاء أشار صافي الى تاريخ العلاقات بين إيران وماليزيا وقال: إن الإعلام بين البلدين يتمتع بعلاقات تاريخية مشدداً على ضرورة زيادة حجم التعاون بين الطرفين في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة.

واعتبر إن توقيع إتفاقية جديدة للتعاون بين الجانبين يمثل خطوة مناسبة لتعزيز التعاون بين إعلام الدول الإسلامية.

وأشار رئيس وكالة الأنباء الماليزية ازمان اوجانغ خلال اللقاء الى رسم الإعلام الأجنبي صورة مشوهة عن الدول الإسلامية وكذلك بث تقارير مشوهة عن البرنامج النووي الإيراني السلمي مشيراً الى أن هذا الأمر يأتي في ظل تأكيد قائد الثورة الإسلامية على حرمة إنتاج قنبلة نووية.

واعتبر إن مواجهة الأخبار غير الصحيحة تمثل المشكلة الكبري التي تواجه الإعلام مؤكداً على ضرورة إستعداد الإعلام في الدول الإسلامية لمواجهة هذا الأمر.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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