اعلن مستشار قائد الثورة الاسلامية و رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ان واحدة من اهم الديمقراطيات في اوساط الدول العربية والمسلمة توجد في العراق وقال ان ايران تدافع عن العراق الموحد.

مستقبلاً امين عام الاتحاد الاسلامي في كردستان العراق

ولدى استقباله امين عام الاتحاد الاسلامي في كردستان العراق صلاح الدين بهاء الدين اعتبر ولايتي ان موضوع تقسيم العراق الى ثلاثة اقسام سني وشيعي وكردي يتعارض مع سياسات العراق حكومة وشعبا واضاف ان العراق استطاع الانتصار على الارهابيين العراقيين المعادين للعراقيين .

واعرب ولايتي عن ارتياحه للقائه من جديد امين عام الاتحاد الاسلامي في كردستان العراق وقال ان السيد صلاح الدين بهاء الدين لعب دورا فاعلا ومؤثرا في الكفاح ضد الطاغوت ويدافع عن وحدة الامة الاسلامية وتلاحمها.

واكد ولايتي ان ايران تدعم كما في السابق الحكومة والشعب العراقي وقال اننا نطالب باصرار من دول المنطقة الكف عن التدخل في العراق والسماح للعراق بان يمارس عمله دون تدخل وفي ظل اتحاد كامل بين مسؤوليه وشعبه.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول الفرقة والتقسيم والعصبية القائمة بين المسلمين واكد الجانبان ضرورة العمل على معالجة هذا الوضع.