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رقم الخبر: 187543 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 23:55 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يهنّئ صربيا بعيدها الوطني و نظيره التركماني لولاية جديدة

الرئيس روحاني يهنّئ صربيا بعيدها الوطني و نظيره التركماني لولاية جديدة

بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني برقية الى نظيره الصربي هنأه فيها بالعيد الوطني في صربيا.

وأعرب الرئيس روحاني في هذه البرقية عن أمله بأن تتوسع علاقات البلدين في كل المجالات أكثر من ذي قبل.

وقدم الرئيس روحاني للرئيس الصربي تيموسلاف نيكوليتش والشعب الصربي أحر التهاني بهذه المناسبة.

وأشار روحاني الى الارضيات المتوفرة لتعزيز التعاون بين البلدين معربا عن أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين إيران و صربيا في كل المجالات.

كما هنأ الرئيس روحاني، بانتخاب نظيره التركماني، قربانقلي بردي محمد اوف، لولاية رئاسية جديدة.

وفي برقية وجهها روحاني لنظيره بردي محمد اوف، ورد فيها ان الجمهورية  الاسلامية الايرانية تعتبر تركمانستان بلد جار وشريكا لها في المنطقة وعلى استعداد لتعزيز التعاون المفيد معها على جميع الصعد.

واعرب عن ثقته بتمتين الاواصر بين البلدين اكثر مما مضى في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بينهما في ظل المرحلة الجديدة.

وابتهل روحاني الباري تعالى بدوام الصحة والتوفيق لنظيره التركمانستاني والتقدم والرفاهية لشعب بلاده.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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