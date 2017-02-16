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رقم الخبر: 187542 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 23:50 الاقسام: محليات  
امين مجمع التقريب: محبة اهل البيت(ع) تبعث الوحدة بين صفوف الامة الاسلامية

امين مجمع التقريب: محبة اهل البيت(ع) تبعث الوحدة بين صفوف الامة الاسلامية

عدّ الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله محسن اراكي محبة اهل البيت بمثابة الباعث للوحدة بين صفوف الامة الاسلامية.

ووصف آية الله اراكي، في الملتقى الفكري لعلماء الدين الشيعة في العاصمة الهندية نيودلهي يوم الاربعاء بحضور ممثل قائد الثورة في الهند مهدي مهدوي بور، دور الائمة الاطهار عليهم السلام في الحفاظ على الوحدة واركان الاسلام والدفاع عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالبارز للغاية في هذا المجال.

وندّد آية الله اراكي باعداء الاسلام وقال انهم اسسوا المجموعات الارهابية لتأجيج النزاعات بين المسلمين بهدف تحقيق اهدافهم المشؤومة.

ووصف داعش والمجموعات التكفيرية بانها صنيعة اميركا واعداء الاسلام من اجل تأجيج نيران الخلافات بين البلدان الاسلامية.

وفي سياق آخر اشار الى انجازات المقاومة وحزب الله في لبنان بمواجهة الكيان الصهيوني، موضحا ان حزب الله كان القوة الوحيدة التي استطاعت فرض هزيمة نكراء على الكيان الصهيوني بفضل اتباع التعاليم الدينية.

واشاد بشخصية مفجر الثورة الاسلامية وقائدها الكبير الامام الخميني(رض) ووصفها بانها بعثت على شموخ الاسلام مرة اخرى وانها أعادت الحياة الى الاسلام والقرآن الكريم في البلدان الاسلامية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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