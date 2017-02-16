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رقم الخبر: 187541 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 23:46 الاقسام: محليات  
وزارة الداخلية تعلن استعدادها لاقامة الانتخابات الكترونياً

وزارة الداخلية تعلن استعدادها لاقامة الانتخابات الكترونياً

اعلن وكيل وزير الداخلية الايراني، محمد حسين مقيمي، استعداد الوزارة لاقامة ثلث عملية الانتخابات المقبلة بطريقة الكترونية.

وقال مقيمي في تصريح للمراسلين على هامش زيارته لمحافظة قزوين: مع ذلك فان مجلس صيانة الدستور لم يرسل اجابته الى وزارة الداخلية لحد الآن فيما يتعلق بامكانية اجراء الانتخابات المقبلة بطريقة الكترونية.

واشار الى اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في الربيع القادم، وقال: ان وزارة الداخلية لديها الاستعداد المطلوب والكافي لاجراء هذه الانتخابات.

وتحدث وكيل وزارة الداخلية عن الانجازات والخدمات التي قدمتها حكومة الرئيس حسن روحاني، وقال: ان من جملة المكتسبات الهامة التي حققتها الحكومة في مجال الاقتصاد، خفض معدل التضخم من اكثر من 40 بالمائة الى اقل من 10 بالمائة، وتحقيق نمو اقتصادي من 6.8 بالمائة سلبا في عام 2013 الى 7 بالمائة ايجابا في الاشهر الستة الماضية.

واشار كذلك الى ان عددا كبيرا من الوحدات الانتاجية التي كانت متوقفة او شبه متوقفة قد عاودت نشاطها الاقتصادي.

واكد وكيل وزير الداخلية ضرورة اتخاذ خطوات اساسية في مجال تحديث القطاع الصناعي في البلاد في فترة ما بعد الاتفاق النووي من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في العالم بغرض زيادة حجم الانتاج وتحسين الانتاجية.

ولفت مقيمي الى ان من نتائج الاتفاق النووي زيادة عوائد ايران النفطية، وقال: خلال فترة الحظر كانت صادرات ايران من النفط 900 الف برميل يوميا بأسعار محددة سلفا ولكن حاليا وبواسطة الاتفاق النووي فان صادرات ايران حاليا تبلغ مليونين و400 الف برميل بالاسعار التي نحددها نحن.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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