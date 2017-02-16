وقال جعفري دولت آبادي خلال الاجتماع الثلاثين لمساعدي الادعاء العام بطهران في تصريح حول هذه الخطوة: ان الهدف الرئيس للادعاء العام بطهران يكمن في ايلاء الاهمية بقضايا المرأة والاسرة والاطفال، وان تأسيس دائرة خاصة بالمرأة والاسرة يأتي في سياق هذا الهدف.

واكد ان سبب تأكيد الادعاء العام على موضوع النساء والاطفال ناجم عن ضررة حماية هاتين الفئتين، واوضح برنامج الادعاء العام بالحاق سجن النساء ومركز اصلاح وتربية الأحداث والمحكمة الخاصة بالاحداث بالدائرة الخاصة بالمرأة والاسرة، قائلا: تم في وقت سابق تجميع القضايا الخاصة بسجن النساء ومركز اصلاح وتربية الاحداث، ومع تعيين السيدة خاكي في رئاسة المحكمة الخاصة بالاطفال والاحداث، تم اتخاذ الخطوة الثالثة في هذا المجال.

من جانب آخر اشاد جعفري دولت آبادي بالمسيرات الجماهيرية التي جرت في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، معتبرا ان تصريحات ترامب تؤكد صحة الرواية المنسوبة الى اهل البيت (ع) بان اعدائنا هم من الحمقى، وان تهديداته ادت الى ان يؤكد الشعب الايراني عزيمته والتزامه بنظام الجمهورية الاسلامية.