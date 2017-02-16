اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني حسن هاشمي ووزير الطاقة الكوبي خلال لقاء جمعهما في هافانا رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك وعلى مختلف الاصعدة.

وقدم هاشمي خلال هذا اللقاء تعازيه لوزير الطاقة الكوبي بوفاة زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو معلنا إستعداد ايران للمشاركة في مشاريع التنقيب عن النفط و بناء محطات الطاقة في كوبا؛ مضيفا أن الارضية باتت متوفرة لزيارة الخبراء الكوبيين الناشطين في مجال النفط الى ايران وتفقد الحقول النفطية والامكانيات المتوفرة فيها.

واشار هاشمي الى نشاط ايران في مجال انتاج الكهرباء، لافتا الى شركة (مبنا) الايرانية التي تنتج أجهزة توليد الكهرباء وتصدرها الى 36 دولة في العالم؛ كما اعلن استعداد هذه الشركة للمساهمة في تزويد محطات توليد الكهرباء في كوبا بهذه الاجهزة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

من جانبه رحب وزير الطاقة الكوبي بمشاركة ايران في مجال التنقيب عن النفط في بلاده، واضاف ان اكتشاف الحقول النفطية سيما في خليج المكسيك يكتسي اهمية بالغة لنا.

وقال الوزير الكوبي ان بلاده تعمل على انتاج 600 ميغاواط من طاقة الرياح بالاضافة الى بناء محطات جديدة لانتاج الطاقة؛ معلنا ترحيب بلاده بمشاركة ايران في هذا المجال.

واردف : طالما وقفت كوبا الى جانب ايران خلال الظروف العصيبة؛ وهي تواصل تعاونها مع الجمهورية الاسلامية في ظل الظروف المواتية الراهنة وبمختلف الاصعدة.