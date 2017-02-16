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رقم الخبر: 187538 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 23:30 الاقسام: محليات  
قائد القوة البحرية: سيندم كل من تسوّل له نفسه في التفكير بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الايرانية

قائد القوة البحرية: سيندم كل من تسوّل له نفسه في التفكير بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الايرانية

قال قائد القوات البحرية الاستراتيجية للجيش الادميرال حبيب الله سياري، ان الارتقاء بمستوى القدرات الدفاعية في ايران يعتمد على عنصر الردع؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرنية لم ولن تسعى للاعتداء على الاخرين.

واضاف الادميرال سياري يوم الاربعاء خلال الملتقى الاول لقادة الاسطول الجنوبي لسلاح البحر التابع للجيش الايراني، قائلا : سيندم كل من تسوّل له نفسه في التفكير بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف، ان ضمان الامن في المنطقة يشكل احد اهداف الارتقاء بالقدرات الدفاعية في ايران؛ مضيفا، سنعزز قدراتنا الدفاعية الرادعة يوما بعد يوم من خلال وضع تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية نصب الاعين والاعتماد على طاقات القيادات الشابة.

وفي جانب آخر من تصريحاته، دعا قائد سلاح البحر الاستراتيجي التابع للجيش الايراني الى تعزيز المعنويات والقدرات التدريبية واكتساب الخبرات وصولا الى المستوى الذي يمكن التعويل عليه؛ مبينا انها تشكل العناصر اللازمة لتفنيذ العمليات في ساحات المواجهة.

ورعى الادميرال سياري الاجتماع الاول لقادة الاسطول الجنوبي للقوة البحرية الاستراتيجية التابعة للجيش الايراني الذي عقد صباح يوم الاربعاء في مقر «مقدم» لهذه القوات بطهران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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