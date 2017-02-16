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رقم الخبر: 187537 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 23:25 الاقسام: محليات  
مساعد وزير الخارجية الصيني يؤكد على تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران

مساعد وزير الخارجية الصيني يؤكد على تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران

اعتبر مساعد وزير الخارجية الصيني جانغ مينغ مسار التعاون بين ايران والصين بانه ايجابي في شتى المجالات داعيا الى استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية اكثر من ذي قبل.

وقال جانغ مينغ في مراسم الذكرى الـ38 لانتصار الثورة الاسلامية ان التعاون بين ايران والصين دخل مرحلة جديدة عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني الى طهران في العام الماضي وتوقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما اشار الى التعاون بين طهران وبكين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية خاصة عملية التمويل.

من جانبه اشار السفير الايراني لدى الصين علي اصغر خاجي خلال هذه المراسم الى ان الصين تعتبر الشريك التجاري الاول لايران حيث ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 مقارنة بالعام 2015.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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