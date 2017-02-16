اعتبر مساعد وزير الخارجية الصيني جانغ مينغ مسار التعاون بين ايران والصين بانه ايجابي في شتى المجالات داعيا الى استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية اكثر من ذي قبل.

وقال جانغ مينغ في مراسم الذكرى الـ38 لانتصار الثورة الاسلامية ان التعاون بين ايران والصين دخل مرحلة جديدة عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني الى طهران في العام الماضي وتوقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما اشار الى التعاون بين طهران وبكين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية خاصة عملية التمويل.

من جانبه اشار السفير الايراني لدى الصين علي اصغر خاجي خلال هذه المراسم الى ان الصين تعتبر الشريك التجاري الاول لايران حيث ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 مقارنة بالعام 2015.