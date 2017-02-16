|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 187537
|تاريخ النشر: شباط 15, 2017
|الوقت: 23:25
|الاقسام: محليات
|
مساعد وزير الخارجية الصيني يؤكد على تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران
اعتبر مساعد وزير الخارجية الصيني جانغ مينغ مسار التعاون بين ايران والصين بانه ايجابي في شتى المجالات داعيا الى استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية اكثر من ذي قبل.
وقال جانغ مينغ في مراسم الذكرى الـ38 لانتصار الثورة الاسلامية ان التعاون بين ايران والصين دخل مرحلة جديدة عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني الى طهران في العام الماضي وتوقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما اشار الى التعاون بين طهران وبكين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية خاصة عملية التمويل.
من جانبه اشار السفير الايراني لدى الصين علي اصغر خاجي خلال هذه المراسم الى ان الصين تعتبر الشريك التجاري الاول لايران حيث ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 مقارنة بالعام 2015.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|قائد القوة البحرية: سيندم كل من تسوّل له نفسه في التفكير بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الايرانية
|قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) وأضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع) ورجال الإطفاء المضحين + صور