أكد المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي في مدينة قم المقدسة، كان البعض يقولون ان علينا ان نتصالح مع الاميركان ونبني علاقات صداقة معهم، الا ان الأقنعة سقطت وتبين ان المسؤولين الاميركان ناقضون للعهود ولا ينبغي الثقة بهم.

وخلال درسه للفقه الخارج في المسجد الاعظم بمدينة قم المقدسة، يوم الاربعاء، أشار آية الله ناصر مكارم شيرازي الى عدم الثقة بأميركا، وقال: كان البعض في فترة ما يقولون ان علينا ان نتصالح مع الاميركان ونبني علاقات صداقة معهم، فهم بالتالي بشر وسيخجلون وسيستجيبون لصداقتنا، الا ان الأقنعة سقطعت وتبين انهم ناقضون للعهود.

ولفت الى تصريحات القادة الاميركان بشأن الاتفاق مع ايران، وقال مخاطبا اولئك: لقد اجريتم مفاوضات لسنة ونصف السنة، والآن تتنصلون من كل شيء.

وأضاف: ان الأسوا من نقضهم للعهود، هو كذبهم، حيث قال رئيسهم مؤخرا أن ايران هي الداعم الاول للارهاب في العالم، في حين انه لا توجد دولة حاربت الارهابيين كما حاربتهم ايران، فهي العدو الاول للارهابيين في سوريا ولبنان والعراق.

وأوضح انه لا معنى للحياء والخجل لدى الاميركان، وقال: لقد اعترفت ابرز الشخصيات انه منذ أن دخلت اميركا الى العراق، دخل داعش ايضا... ان منشأ الارهابيين هي الوهابية والآن فإن السعودية هي اوثق حلفائكم.

وشدد على عدم الثقة بأميركا.. ان الاوضاع تتأزم بهذه الأكاذيب، ولذلك تحمل لقب "الشيطان الاكبر" وسببه واضح فالشيطان يؤيد هذه الأكاذيب، معربا عن امله بأن يزيد الشعب من وحدته بفضل الله، ومؤكدا أن ايران لا أطماع لها بالدول الاخرى بل هي تقدم الضحايا في محاربتها للارهاب.