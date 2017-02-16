قطع شاب إسباني من أصل جزائري 7 آلاف كلم مشيا على الأقدام، في رحلة استمرت 6 أشهر للوصول إلى السعودية، مر خلالها بـ17 دولة، لتأدية مناسك العمرة.

والتقط مواطن سعودي عبر كاميرا جولته مقطعا للشاب، إسحاق بنور، وهو يسير على مقربة من مركز حلبان، غرب الرياض، متوجها إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة على الوصول إلى وجهته. ولدى سؤال المواطن السعودي لإسحاق عن وجهته، قال الشاب إنه بدأ رحلته من فرنسا قاصدا المسجد الحرام للعمرة.

وظهر الشاب خلال الفيديو وهو يرفض الوقوف ويقول إنه قبل أيام كان بالقرب من محافظة رماح في منطقة الرياض، وهو الآن على مقربة من مركز الرويضة، ويتبقى على مركز حلبان 75 كلم. وأشار إسحاق إلى أنه قطع حتى اللحظة 7250 كلم من القارة الأوروبية، وتحديدا من فرنسا، وقطع خلال رحلته 17 دولة، من بينها دول أوروبية مروراً بتركيا، ثم جنوب العراق، ثم السعودية، لمدة 6 أشهر، وبقي له 20 يوما ليصل مكة المكرمة، وسوف يؤدي العمرة ثم يغادر إلى فرنسا بالطائرة.

وقال إسحاق إنه يشعر بالحرارة بسبب المشي، وأنه عانى من العواصف والثلوج في فرنسا والنمسا، وعلى الرغم من ذلك لم يتراجع وواصل المشي مستعيناً بعربته التي بها خيمته وملابسه والطعام.

وذكر إسحاق أنه يمشي يومياً منذ الفجر حتى المغرب، ثم يتوقف وينام، وقد استضافه مواطنون سعوديون كثر في منازلهم منذ وصوله البلاد.