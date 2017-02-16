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رقم الخبر: 187531 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 22:58 الاقسام: منوعات  
موهبة مُذهلة!

موهبة مُذهلة!

تمتلك الفتاة (شيميكا تشارلز)، موهبةً مذهلةً، لا يمكن أن تُصدّق، فهي من النساء القليلات اللواتي يمتلكنَ جسماً مرناً يُمكنهنَ من القيام بحركات ساحرة.

ففي مقطع نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على اكثر من 25 مليون مشاهدة، ، تمكنت (تشارلز) من الزحف أسفل مركبة، والخروج الى الجانب الآخر، حاملةً على يديها زوجين من الصواني عليهما كؤوسٌ فيها مشروبات، بشكلٍ متوازن دون أن يلمس ظهرها الأرض.

والمثير للدهشة، أن (تشارلز) التي دخلت موسوعة (غينيس)، تمكنت من إكمال التحدي دون أن تنسكب أي قطرة من الكؤوس.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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