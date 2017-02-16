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رقم الخبر: 187530 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 22:55 الاقسام: منوعات  
دخل غينيس بعد أن دقّ 38 مسماراً برأسه

دخل غينيس بعد أن دقّ 38 مسماراً برأسه

دخل المصارع الأميركي جون فيرارو موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن استطاع تثبيت 38 مسماراً على ألواح خشبية في أقل من دقيقتين، ولكن ليس بالمطرقة بل برأسه.

وسجل فيرارو المعروف أيضاً بلقب (رأس المطرقة) الرقم القياسي خلال النسخة الإيطالية من برنامج (غينيس وورلد ريكوردز).

وبدا الأمر مثيرا لخوف الجمهور الذي شاهد المصارع وهو يمسك المسامير براحتيه ويثبتها على الخشب، واستعان أثناء ذلك بقطعة من القماش لتخفيف حدة اصطدام الرأس بالمسمار.

ويعرف عن فيرارو أن جمجمته أكثر سمكاً بثلاث مرات من جمجمة الإنسان العادي، بحسب الموقع الإلكتروني للموسوعة.

واكتشف جون قوة جمجمته عندما كان صغيراً وكان يلاحق شقيقه فإصطدم بالباب الخشبي وحطمه.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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