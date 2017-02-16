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رقم الخبر: 187529 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 22:51 الاقسام: منوعات  
حديقة حيوان تطلق اسم لاعب كرة قدم على (صرصور)!

حديقة حيوان تطلق اسم لاعب كرة قدم على (صرصور)!

بعد أكثر من أسبوع على خسارة فريق (فالكونز) في (سوبر بول)، المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية، أطلقت حديقة حيوان أتلانتا اسم (توم برادي)، لاعب الوسط في الفريق الفائز (باتريوتس) على (صرصور).

وقالت حديقة الحيوان في صفحتها على (فيسبوك) إنها دخلت في رهان مع حديقة روجر ويليامز في رود آيلاند، لإطلاق اسم لاعب خط الوسط الرئيسي في الفريق الفائز على مولود جديد بالحديقة.

وتوصلت الحديقتان إلى اتفاق على أن يكون الحيوان من نوع (صرصور الفحيح المدغشقري) من قبيل الترويح عن الخاسر الذي سوف يشعر بحزن شديد بالتأكيد.

وعرضت حديقة أتلاتنا مقطعا مصورا، لأسرة كاملة من الصراصير، بما فيها (توم برادي).

وعوض فريق (باتريوتس) خسارته بفارق 35 نقطة ليهزم (فالكونز) بنتيجة 34- 28 في الوقت الإضافي، وليحقق لقبه الخامس في (السوبر بول).

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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