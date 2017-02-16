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رقم الخبر: 187528 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 22:48 الاقسام: منوعات  
كل ما تحتاجه لتنظيف السيارة.. ماء وصابون وطفل!

كل ما تحتاجه لتنظيف السيارة.. ماء وصابون وطفل!

يُقال إنّ «العلم في الصغر كالنقش على الحجر»، فإذا أردت أن تعلّم طفلا مهارة ما أو تؤهله لعملٍ معين، فعليك البدء بذلك منذ مراحل عمره الأولى؛ لأنّ ذلك يُرسّخ لديه الفكرة ويجعلها أكثر ثباتاً، كما أنّ الأطفال أكثر قدرةً على الحفظ والفهم والاستيعاب مقارنة بالبالغين..

من هذا المبدأ انطلق «جوردان واتسون» من خلال قناته التي أطلق عليها اسم How to Dad، بنشر بعض مقاطع الفيديو التي تُظهر طريقة تدريبه لأحد أطفاله على الأعمال المنزليّة المختلفة، التي يستطيعون القيام بها، والتي يرى أنّها دروس ومهارات مهمة في الحياة لابد على الآباء أن يحرصوا على تعليمها لأطفالهم.

وفي أحدث مقطع فيديو له، والذي حاز على ما يزيد على مليوني مشاهدة خلال أيام معدودة، يظهر واتسون مع ابنته «ألبا» التي تبلغ من العمر 20 شهراً، وهو يقوم بتعليمها على الطريقة الصحيحة لغسل وتنظيف السيارة، اعتقد الكثيرون أنّ الأمر لن يتخطى فقاعات الصابون وتطاير قطرات الماء على ملابس الطفلة، إلا أنّ الفيديو أظهر العكس من ذلك تماماً، حيث أبدت الطفلة تفاعلاً واضحاً تجاه التعليمات وتنظيف السيارة بعناية. علّق واتسون قائلا: «إنّ الأمر ليس سوى خداع الأطفال والحصول على موافقتهم لمساعدتك في إحدى مهام عملك، وسيصبح توجيههم ونصحهم سهلاً جداً».

تجدر الإشارة إلى أنّ مقاطع القناة قد حازت على مشاهدات تزيد على 11 مليوناً من جميع أنحاء العالم، كما تمتلك القناة أكثر من 70 ألف مشترك على شبكة اليوتيوب.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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