أراد الطبيب النفسي اجراء اختبار لمرضاه ليعرف مدى التحسن من المرض عندهم.. رسم لهم بالطباشير على الجدار باباً.. وقال هيّا اخرجوا.. فركض المجانين المساكين نحو الرسم.. وحين يرتطم أحدهم بالجدار لا يتوقف بل يعيد الكرّة!!

فرح الطبيب لشفاء أحد مرضاه لأنه لم يشارك في حملة الخروج من الباب الوهمي بل وقف يضحك بسخرية من زملائه!! اقترب منه الطبيب للتأكد من شفائه وسأله.. لماذا تضحك يا ولدي من زملائك؟! قال: لأنهم مجانين!! يحاولون الخروج وهم لا يعلمون أني قفلت هذا الباب ورميت المفتاح بالبحر!!..

قديماً أيّها الأحبة كان عامة الناس يسخرون من المجنون بل لديهم عنه طرائف ونكات.. وقد استمر الحال الى قبل بضعة عقود.. لا يجرؤ أحد على القول أن لديه مرضاً نفسياً أو عقلياً بل تعد هذه من الأمور التي يجب اخفائها حتى على المقربين..

مرّت الأيام ودارت الأيام.. وشفنا أن عيادات الأمراض النفسية والعقلية تفتح أبوابها علانية في شوارع معظم دول العالم.. بل يتفاخر الأثرياء بأن لديهم طبيبان خصوصيان!! واحد بايلوجي والآخر سايكولوجي يشبه ميسون الدملوجي!!..

أما الشخص الوحيد اللي شذّ على هذه الثقافة هو ضخامة الرئيس دونالد ترامب!! راح يزبد ويعربد ويصرخ بعصبية وانفعال عندما تقدم نائب في الكونغرس اسمه تيدليو.. بمشروع قانون يلزم البيت الأبيض بتوظيف طبيب نفسي يراقب تصرفات وأقوال وقرارات الرئيس.

لماذا هذا الإنفعال يا ضخامة الرئيس؟! السيد النائب عنده ألف دليل سيقوله عند مناقشة الكونغرس لمشروع القانون!! ولم يتحدث عن هذه الأدلة.. فقط هنالك اشارة منه لصحيفة هافينغتون بوست الأمريكية قال أنه يشعر بقلق من تصرفات الرئيس.. وهو منفصل تماماً عن الواقع.. وهو ما أثار دهشتي في أول خطاب له.. بدل أن يتحدث عن الديمقراطية والأمن والصحة والرفاه وغيرها كما هو معتاد.. راح يتحدث عن الحشود المليونية التي حضرت حفل التنصيب!! وكيف عتّم عليها الإعلام!! وكيف أن السماء دعمته فأوقفت هطول المطر المحتم حسب الأنواء الجويّة!! والخ وهذه الخزعبلات.

لا أدري يا سيد تيدليو لماذا تتعب نفسك بهذه الأدلة وبمشروع القانون هذا.. وحياة أمك اللي ما شافتها عيني.. الجماعة بتاعتك كلهم يحاولون الخروج من الباب المرسوم على الحائط!! أنهم يحاولون عبثاً لأن المفتاح رماه ترامب في المحيط الهادي وراح يغني حبك هادي.