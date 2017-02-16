وفي تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، الاربعاء، اشار الدبلوماسي الايراني الى الموضوع الذي نشرته صحيفة (كامرسانت) الصادرة في موسكو، الثلاثاء، قائلاً: إن المسؤولين الايرانيين لم يفصحوا عن أي معلومات سرية حول برنامج زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري راكوزين الى طهران؛ باستثناء بعض المواقع الالكترونية التي تطرقت الى الزيارة.

وتابع الدبلوماسي الايراني الذي لم يتم الافصاح عن اسمه، قائلاً: إن زيارة راكوزين الى طهران تأتي في اطار تبادل الزيارات مع نظيره الايراني وفي سياق البرامج السابقة، معربا عن اسفه من تأجيلها في المراحل النهائية لاسباب فنية وعدم التنسيق في البرامج.

ونوه المصدر نفسه بالدور الايجابي والهام لمساعد رئيس الوزراء الروسي في العلاقات بين طهران وموسكو، معربا عن أمله بإجراء هذه الزيارة المؤجلة في الوقت المناسب وبكافة الاجراءات اللازمة.

من جانب آخر نفى مصدر في وزارة الخارجية الايرانية بطهران، صحة النبأ الذي يقول بان زيارة راكوزين الى طهران تأجلت بسبب الافصاح عن معلومات سرية، مؤكدا ان هذه الشائعة عارية عن الصحة.

وكان راكوزين أعلن بنفسه ان زيارته المرتقبة الى طهران والتي كانت متوقعة خلال الاسبوع الحالي تأجلت لاسباب فنية.







