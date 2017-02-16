وأشار بهرام قاسمي الى تصريح اردوغان خلال زيارته البحرين بشأن دور ايران في العراق والذي اتهمها فيه بالسعي لتقسيم هذا البلد، وقال ردا عليه: يبدو ان تصريح السيد اردوغان أطلق متأثرا بأجواء عاطفية خاصة، ولأنه من بين قادة دول المنطقة، فإن اردوغان مطلع اكثر من أي أحد على دور ايران البنّاء والمعزز للاستقرار في المنطقة وخاصة في العراق.

واضاف قاسمي: ان الدور البنّاء للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق يأتي بناء على طلب من الحكومة القانونية في هذا البلد، بهدف محاربة الجماعات والتنظيمات التكفيرية والارهابية... ان الممارسات الشريرة لهذه التنظيمات طالت مرارا قلب تركيا ايضا.

ولفت الى ان اهم اولوية للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة تتمثل في الاستقرار والامن، وهذه من المهام التي لن تييسر الا من خلال الإدراك الصحيح للظروف والفرز بين اللاعبين المعززين للإستقرار واللاعبين المثيرين للفوضى والداعمين للارهابيين.

واختتم المتحدث الايراني قوله بالتأكيد على ان ما يبعث على القلق واستمرار انعدام الاستقرار في المنطقة، هو الدعم الخفي والمعلن للتنظيمات الارهابية والنظرة الاستغلالية لها وعدم احترام السيادة الوطنية ووحدة تراب دول الجوار الامر الذي سيفاقم الاوضاع في المنطقة.











