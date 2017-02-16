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رقم الخبر: 187521 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 21:19 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. طائرات "امبراير" البرازيلية تلتحق بالأسطول الجوي الإيراني

قريباً.. طائرات "امبراير" البرازيلية تلتحق بالأسطول الجوي الإيراني

أعلن المدير التنفيذي لشركة كيش للطيران عن انضمام 4 طائرات امبراير 195 البرازيلية الى الأسطول الجوي الايراني، حتى نهاية العام الهجري الشمسي 1395 الحالي (الذي ينتهي في 20 آذار/ مارس القادم).

وأشار الكابتن محمد تقي جديدي، خلال حديثه اليوم الأربعاء، لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى أنه مع دخول هذه الطائرات الى نطاق الخدمة، فان رحلات شركة كيش للطيران ستزداد الى 20 مطاراً. كما أشار الى أن طائرات الشركة ستزداد الى 18 طائرة مع انضمام هذه الطائرات إليها، منوهاً الى أن هذا النوع من الطائرات يعد من الجيل الجديد للطائرات الخفيفة في العالم وتقل 108 ركاب.

ولفت جديدي الى أن هذه الطائرات بإمكانها أن تقلع من المطارات التي لم يكن بوسع طائرات الشركة الإقلاع منها في السابق. وأشار أيضاً الى أن مقاعد الشركة سترتفع لأكثر من 2500 مقعد مع انضمام هذه الطائرات إليها. ونوه الى أن طائرات الشركة كانت تتألف من 14 طائرة 2 منها من طراز ايرباص 321، و2 منها ايرباص 320، و7 طائرات من طراز MD ، و3 طائرات من طراز فوكر 100، ومع انضمام 4 طائرات امبراير سيصل عدد الطائرات الى 18 طائرة.

 
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