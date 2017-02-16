قال مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، ان القطاع المصرفي والمالي لم يعد الى حالته العادية، وهذا الموضوع لا تلام عليه خطة العمل، بل ان العقوبات الامريكية السابقة لازالت قائمة ولا يمكننا الاستفادة من النظام المالي والمصرفي الامريكي.

واوضح عراقجي امام الجلسة الاستثنائية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان خطة العمل المشترك قامت بدورها في هذا المجال، الا ان المشاكل لازالت امام تصريف العملة الصعبة وتبادلها.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الإتفاق النووي، اوضح المتحدث باسم اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية نقوي حسيني نقلا عن عباس عراقجي، ان ترامب جزء من التحديات التي تواجه خطة العمل المشترك، لكنه اوضح بان الاجماع الدولي حاليا لصالح ايران في دعم وحماية الإتفاق النووي خلافا للسابق.

واضاف: لذا فان الظروف الحالية فيما يتعلق بخطة العمل المشترك جيدة جدا في مواجهة ترامب، ولولا تكن خطة العمل المشترك لاستخدم ترامب العديد من الادوات لمواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار نقوي حسيني الى ان عراقجي أعلن في الجلسة الاستثنائية للجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية، ان نتائج الإتفاق النووي لم تكن هدية مقدمة الى الجمهورية الاسلامية ولم يتلطف عليها أي أحد، وانما هي حنكة ودراية الجمهورية الاسلامية التي تمكنت بالمرونة البطولية من النهوض واسترجاع حقوقها.

واضاف عراقجي: ان ترامب يتعرض لضغوط مختلفة في الوقت الحاضر سيما من السعودية والآخرين، الجميع يريد تحريكه ضد ايران، ومن الممكن ان يعتمد سيناريوهات مختلفة.

وقال نقوي حسيني نقلا عن عراقجي: إن ترامب وفريقه سيحاولون نشر ايرانوفوبيا لمواجهة نشاطات ايران، ولمنع ايران من استثمار نتائج الإتفاق النووي. وقال: هذه الجملة (هيكل الحظر لازال محفوظا) تهدف الى نشر ايرانوفوبيا ان كان في داخل البلاد أو خارجه، وتحول دون تعاون المراكز الاقتصادية مع ايران.

وصرح نقوي حسيني، ان عراقجي أكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نهضت وحققت نجاحات جيدة في مختلف المجالات. ففي المجال الصاروخي، حققت ايران النجاحات التي تصبو اليها وتم احباط جزء كبير من رهاب ايران. الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم مستعدة وثابتة في مجال تنفيذ خطة العمل المشترك.

وفيما يتعلق بالجلسة الاستثنائية التي عقدتها اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية مع عباس عراقجي لدراسة التقرير الرابع لوزارة الخارجية، قال النائب حسين نقوي حسيني المتحدث باسم اللجنة: لقد حققنا ما كان مفترضا بخصوص رفع العقوبات، وتم رفع الحظر وفقا لخطة العمل المشترك.

ووصف الاجتماع بالجيد، وقال: بعد عام من تنفيذ الإتفاق، فان الاهداف التي كنا نصبو اليها قد تحققت.

وقال نقوي حسيني: إن عراقجي ضرب أمثلة على رفع الحظر، منها شراء الطائرات والسفن، وقال: لكن ماهي التدابير التي يجب ان تتخذها الحكومة لشراء الطائرات والسفن؟، فهذا موضوع آخر، وأضاف: إن خطة العمل المشترك، رفعت الحظر عن مبيعات النفط، لكن ماهو حجم مبيعات النفط وكيف؟، هذه مواضيع أخرى.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي اوضح بان النتائج العملية لخطة العمل المشترك باتت واضحة للعيان في كافة المجالات، مؤكدا بأن العقوبات رفعت عن ثلاثة قطاعات اساسية، وهي الطاقة والنقل والمال والمصارف والتي تعتبر من القطاعات الحيوية.

واضاف: إن مبيعات النفط والبتروكيماويات والاستثمارات باتت عادية في قطاع النفط، ولو كان العمل بطيئا في مكان ما فهذا لا يعود الى خطة العمل المشترك، وقال نقلا عن عراقجي: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية استعادت ايضا الاموال المتأتية عن مبيعات النفط.





