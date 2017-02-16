يعد ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في ايران من الإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية نتيجة الاتفاق النووي، والذي انعكس على الازدهار الاقتصادي للبلاد وأدى الى توفير فرص العمل وتنفيذ مشروع الاقتصاد المقاوم.

وفي هذا الإطار، فان أكثر من 160 مشروعاً صناعياً، وفي إطار 60 مذكرة تفاهم، تم تنفيذها خلال الحكومة الحالية بإستثمارات أجنبية.

وتجاوزت تكاليف تنفيذ كل مشروع من 40 مشروعاً لهذه المشاريع الـ120 مليون دولار. وبلغت الاستثمارات الأجنبية في المدن الصناعية الايرانية أكثر من 3 مليارات و800 مليون دولار طيلة الـ38 عاماً للثورة الاسلامية في ايران، وكانت حصة الحكومة الحالية من هذه الاستثمارات هي مليار و800 مليون دولار.

وفي محافظة كهكيلوية وبويرأحمد (غرب البلاد) لوحدها تم إستقطاب 22 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال فترة الحكومة الحالية، من بين 52 مليون مجموع الاستثمارات الأجنبية في المحافظة منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية وحتى اليوم. وبذلك، فان المحافظة تعد واحدة من المحافظات العشر الأولى في ايران في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.