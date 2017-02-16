  • الخميس ١٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187519 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 21:22 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية في إيران بعد الإتفاق النووي

إرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية في إيران بعد الإتفاق النووي

يعد ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في ايران من الإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية نتيجة الاتفاق النووي، والذي انعكس على الازدهار الاقتصادي للبلاد وأدى الى توفير فرص العمل وتنفيذ مشروع الاقتصاد المقاوم.

وفي هذا الإطار، فان أكثر من 160 مشروعاً صناعياً، وفي إطار 60 مذكرة تفاهم، تم تنفيذها خلال الحكومة الحالية بإستثمارات أجنبية.

وتجاوزت تكاليف تنفيذ كل مشروع من 40 مشروعاً لهذه المشاريع الـ120 مليون دولار. وبلغت الاستثمارات الأجنبية في المدن الصناعية الايرانية أكثر من 3 مليارات و800 مليون دولار طيلة الـ38 عاماً للثورة الاسلامية في ايران، وكانت حصة الحكومة الحالية من هذه الاستثمارات هي مليار و800 مليون دولار.

وفي محافظة كهكيلوية وبويرأحمد (غرب البلاد) لوحدها تم إستقطاب 22 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال فترة الحكومة الحالية، من بين 52 مليون مجموع الاستثمارات الأجنبية في المحافظة منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية وحتى اليوم. وبذلك، فان المحافظة تعد واحدة من المحافظات العشر الأولى في ايران في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0669 sec