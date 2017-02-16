أكد وزير الثروة السمكية النرويجي، بير ساندبرغ، استعداد بلاده توريد تكنولوجيا قطاع الثروة السمكية الى ايران.

جاء ذلك في اجتماع ساندبرغ مع سفير ايران في أوسلو محمد حسن حبيب الله زادة، الذي تمحور حول تعاون البلدين في مجال الثروة السمكية والأحياء المائية.

وأشار السفير حبيب الله زادة الى استهداف الخطة التنموية السادسة 2017-2022، بتربية 200 ألف طن من الأسماك في الأقفاص، مؤكداً استعداد طهران التعاون مع النرويج بمجال الثروة السمكية وتربية الكائنات المائية. ولفت الى إمكانية تعاون النرويج مع ايران في الشواطئ الشمالية والجنوبية في مجال المنتجات السمكية، ومعالجة وإعادة تصدير الأحياء المائية والشراكة بتصنيع معدات التربية والأبحاث.

من جهته، اعتبر وزير الثروة السمكية النرويجي، بير ساندبرغ، بأن زيارته الى ايران قبل 4 شهور إيجابية، مؤكداً أن لديها إمكانيات كبيرة بهذا القطاع.

ونوه الى تجربة النرويج في مجال التقنيات المتطورة المخصصة بتربية الأسماك في الأقفاص، مرحباً بتطوير التعاون الثنائي. وبيّن ساندبرغ بأن تخصيص الإئتمانات من قبل المؤسسات النرويجية يشكل فرصة مؤاتية للشركات النرويجية الناشطة بالثروة السمكية لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الايرانية.