أعلن رئيس المركز الوطني الايراني للسجاد، حميد كاركر، ان صادرات البلاد من السجاد اليدوي بلغت خلال الأشهر العشرة الماضية 275 مليون دولار بوزن 4400 طن وتم تصديرها إلى 80 بلداً في العالم.

وقال كاركر، اليوم الأربعاء، على هامش إقامة المعرض التخصصي للسجاد اليدوي والصناعات ذات الصلة والمهرجان الذهبي في محافظة كلستان: ان قيمة صادرات السجاد اليدوي ارتفعت بنسبة 19 بالمائة خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأوضح كاركر ان السجاد اليدوي يعتبر من صادرات ايران غير النفطية، وقال: ان من المسائل الجيدة التي حدثت العام الماضي ان الاتفاق النووي كان له تأثير مباشر على صادرات السجاد اليدوي، حيث نصت المادة (22) من الاتفاق النووي على إلغاء حظر صادرات السجاد الايراني الى الولايات المتحدة والتي فرضتها أميركا قبل خمس سنوات، إذ تم في شهر يناير/ كانون الثاني 2016 إرسال أول شحنة من السجاد الايراني الى أميركا.

وأشار رئيس المركز الوطني للسجاد الى أن صادرات ايران من السجاد بشكل مباشر الى الولايات المتحدة بلغت 69 مليون دولار في غضون الأشهر العشرة الماضية، في حين لم تكن هناك أي صادرات خلال العام 2015.

واعتبر كاركر انه لا توجد صناعة في البلاد مثل صناعة السجاد اليدوي تحتل أهمية في مجال الاقتصاد المقاوم، وأضاف: اذا نظرنا من الناحيتين الثقافية والفنية، فان السجاد الايراني مازال مستداماً ومزدهراً في العالم، وسفيراً مشهوراً للفن والثقافة الايرانية العريقة، وقال: ان السجاد الايراني موجود في مختلف متاحف البلدان الأخرى والمجموعات العالمية المعروفة، ويحمل رسالة ثقافة وفن الشعب الايراني ومحبته للسلام الى باقي أنحاء العالم.