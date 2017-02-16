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رقم الخبر: 187516 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 21:19 الاقسام: اقتصاد  
مذكرات تفاهم بين شركات إيرانية وأجنبية بمليارات الدولارات
على هامش معرض (صناديق التقاعد.. تعزيز التنمية)

مذكرات تفاهم بين شركات إيرانية وأجنبية بمليارات الدولارات

وقعت شركات ايرانية مع شركات صينية وهولندية ونمساوية على مذكرات تفاهم للاستثمار في مشاريع إنتاجية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مساء الثلاثاء.

وفي هذا السياق، وقعت شركة مسجد سليمان لتكرير النفط الايرانية وشركة وهان الصينية على اتفاق بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار على هامش اختتام معرض (صناديق التقاعد.. تعزيز التنمية) بحضور وزير العمل والرفاه الاجتماعي.

وسيوفر الإتفاق بين الشركتين الايرانية والصينية 6 آلاف فرصة عمل جديدة في البلاد.

وفي سياق متصل، وقعت شركة بكاه الايرانية لإنتاج الألبان وشركة برنس الهولندية على مذكرة تفاهم لتنمية الاسواق والاستثمارات وتأمين المواد الأولية. كما وقعت الشركة الايرانية ذاتها مع شركة رونيز النمساوية مذكرة تفاهم لإنتاج عصائر الفواكه والألبان ومواد غذائية أخرى.

وفي السياق نفسه، وقعت الشركة الايرانية وشركتي هولندر الهولندية وايستار الصينية على مذكرة تفاهم لإنتاج الحليب المجفف للاطفال.

 
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