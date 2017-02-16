أعلن المصرف المركزي الايراني توقيع مذكرة تعاون للإشراف المصرفي مع وكالة الخدمات المالية الياباني (جي اف اس ايه) تنص على تسهيل تواجد البنوك المعتبرة اليابانية والايرانية في هذين البلدين.

ووصف مدير عام الشؤون الدولية لوكالة الخدمات المالية اليابانية مساتو كاندا، خلال هذه المراسم، التوقيع على مذكرة تعاون الإشراف المصرفي بين ايران واليابان بأنها مهمة للغاية، وقال: ان التوقيع عليها يعد مقدمة لتبادل الخبرات المصرفية والتوقيع على مذكرة الرقابة المصرفية. وأضاف: انه ونظراً الى استعداد المصارف اليابانية للحضور في ايران، فان التوقيع على هذه المذكرة تعد منطلقاً لتنمية التعاون المصرفي.

بدوره، اعتبر مساعد شؤون الإشراف في المصرف المركزي الايراني فرشاد حيدري، خلال هذه المراسم، ان العلاقات التجارية المشتركة تستلزم تطوير العلاقات المصرفية، وقال: لقد شهد العام المنصرم تعاوناً يابانياً مناسباً في مجال تأهيل الإشراف المصرفي مع النظام المصرفي الايراني.

وتابع حيدري: نأمل بأن يستمر هذا التعاون ويشهد نمواً لكي تصل المواصفات المصرفية الايرانية الى المستوى العالمي المنشود وأن يتمكن المصرفيون اليابانيون أيضاً وبهدف تطوير علاقاتهم مع النظام المصرفي الايراني من التعرف على مبادئ العمل المصرفي اللاربوي.